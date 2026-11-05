Kevin Owens i kushton CM Punk titullin NXT: Grayson Waller mbron kurorën në Orlando, John Cena fton Zilla Fatu në Classic
Rezultatet e plota të NXT-së së 4 nëntorit: Kelani Jordan mbron titullin e grave ndaj Paige, Noam Dar dhe Romeo Moreno fitojnë Dusty Rhodes Tag Team Classic, ndërsa Cruz Montana triumfon në ndeshjen pa sanksione ndaj Dion Lennox.
Nata e madhe e NXT-së, e zhvendosur përjashtimisht të mërkurën për shkak të mbulimit zgjedhor në The CW, u mbyll me një fund dramatik në Performance Center në Orlando. Siç njofton Fightful, kampioni i NXT-së Grayson Waller e mbrojti titullin ndaj CM Punk, por fitorja erdhi vetëm falë ndërhyrjes së Kevin Owens.
Punk ishte pranë fitores: pasi e goditi Waller-in me një superplex nga litari i sipërm, ai po përgatiste lëvizjen e tij mbyllëse GTS, kur Kevin Owens u shfaq në skajin e ringut. Siguria e ndaloi Owens-in, por shpërqendrimi i mjaftoi Waller-it ta rrotullonte Punk-un në një roll-up dhe ta mbërthente për numërimin deri në tre, duke e mbajtur titullin. Përplasja mes Punk dhe Owens vazhdon të premten në SmackDown, ku të dy do të përballen në një ndeshje No Holds Barred, siç raporton Wrestling Inc.
Në ndeshjen për titullin e grave të NXT-së, kundërshtarja misterioze e Kelani Jordan doli të ishte ylli i SmackDown-it, Paige. Jordan e përmbysi një përpjekje për Ram-Paige në një roll-up fitues dhe e ruajti kurorën, duke vazhduar serinë e saj si kampione.
Finalja e Dusty Rhodes Tag Team Classic u fitua nga Noam Dar dhe Romeo Moreno, të cilët mposhtën Hank Walker dhe Tank Ledger. Cody Rhodes u dorëzoi Kupën dhe njoftoi se javën e ardhshme dyshja do të sfidojë Vanity Project për titujt e çifteve të NXT-së.
Cruz Montana, anëtari më i ri i The 946, mposhti Dion Lennox në ndeshjen pa sanksione, me yllin e MMA-së Michael Chandler si zbatues special. DarkState ndërhyri, por The 946 mbërriti në ndihmë të Montanës, i cili e mbylli ndeshjen me lëvizjen Spin The Block pas një powerbomb-i mbi Lennox përmes një tavoline.
Në ndeshjen hapëse me gjashtë mundës, kampioni Interkontinental Chad Gable, Dragon Lee dhe kampioni Cruiserweight i AAA-së Rey Fenix mposhtën Vanity Project (Jackson Drake, Brad Baylor dhe Ricky Smokes).
John Cena bëri një paraqitje të veçantë dhe ftoi Zilla Fatu-n të marrë pjesë në John Cena Classic më 14 dhjetor në Orlando. Cena foli me emocion për babain e Zillës, Umaga, dhe familjen samoane, ndërsa Kam Hendrix-it, që kërkonte ftesën e tij, i tha të përqendrohet te ndeshja e javës së ardhshme ndaj EK Prosper.
NXT rikthehet javën e ardhshme në orarin e zakonshëm, me ndeshjen për titujt e çifteve mes Vanity Project dhe dyshes Dar–Moreno tashmë të konfirmuar.
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