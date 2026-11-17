Thunder nuk nxitohen për një shkëmbim në repartin e gjatë, presin rikthimin e Holmgren
Oklahoma City Thunder nuk kanë ndërmend të nxitohen për të shtuar ndihmë në repartin e gjatë, edhe pse Chet Holmgren do të mungojë të paktën edhe një muaj. Sipas insiderit të NBA-së Marc Stein, siç raporton Bleacher Report, Thunder janë «të bindur për idenë» se Isaiah Hartenstein, Jaylin Williams dhe Aday Mara mund t’i mbajnë gjërat në këmbë derisa Holmgren të jetë në gjendje të kthehet.
«Fjala e hershme është se Oklahoma City nuk ndien të njëjtin presion të menjëhershëm për ta forcuar repartin e gjatë pasi ra edhe Chet Holmgren. Thuhet se Thunder janë të bindur për idenë se Isaiah Hartenstein, Jaylin Williams dhe qendra risia Aday Mara mund t’i përmbushin nevojat e skuadrës në repartin e gjatë deri në rikthimin e Holmgren», shkroi Stein.
Qëndrimi ndryshon nga ai për krahun: drejtori i përgjithshëm Sam Presti dha dy zgjedhje të raundit të dytë te Sacramento Kings për Nique Clifford, për të shtuar thellësi në krah me Jalen Williams dhe Cason Wallace jashtë për një kohë të pacaktuar për shkak të dëmtimeve.
Një dallim kyç, sipas Bleacher Report, është se Holmgren ka një afat të parashikuar rikthimi: Thunder njoftuan më 30 tetor se ai po niste një plan trajtimi për një çarje të vogël të tendinit patellar dhe do të rivlerësohej pas tetë deri në dhjetë javësh — pra rikthimi më i hershëm pritet rreth Krishtlindjes. Jalen Williams iu nënshtrua operacionit për frakturën e fibulës dhe zhvendosjen e kyçit të majtë, të pësuara më 25 tetor, ndërsa Wallace u operua për një çarje të labrumit më 30 tetor; asnjëri nuk është përjashtuar zyrtarisht për sezonin, por të dy pritet të kenë rehabilitime të gjata.
Edhe arsyet financiare flasin për durim: Thunder janë vetëm 3.5 milionë dollarë nën tavanin e dytë (second apron), ndaj kanë pak hapësirë për shtesa që do t’i shtonin pagë listës.
Ndërkohë, lojtarët që po mbulojnë minutat e Holmgren po japin rezultat. Mara, zgjedhja numër 12 e draftit 2026, ka mesatarisht 9.1 pikë, 6.5 kërcime dhe 1.7 bllokime në 21.6 minuta në 14 paraqitje dhe trajneri Mark Daigneault e ka nisur titullar në katër nga shtatë ndeshjet e fundit. Hartenstein mbetet i qëndrueshëm si mbrojtës i koshit, me 8.6 pikë dhe 10.6 kërcime në 14 ndeshje si titullar. Jaylin Williams nuk luan që nga 2 nëntori për shkak të një dëmtimi në pjesën e poshtme të shpinës. Thunder hyjnë në ndeshjen e së mërkurës ndaj Atlanta Hawks me bilanc 9-5.
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