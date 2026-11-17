Engelbert mban mbledhjen e fundit të bordit: mbi 12 kandidatë për pasardhësin e WNBA-së
Kërkimi për pasardhësin e Cathy Engelbert si komisionere e WNBA-së është në zhvillim e sipër, me më shumë se një duzinë kandidatësh në garë, sipas Associated Press. Engelbert, komisionere që nga viti 2019, e cila del në pension në fund të vitit kalendarik, drejtoi të hënën, më 16 nëntor, mbledhjen e saj të fundit të bordit të guvernatorëve, ku morën pjesë përfaqësues nga të 15 ekipet, si dhe nga tre ekipet e zgjerimit që do të bashkohen gjatë katër viteve të ardhshme — Cleveland, Detroit dhe Philadelphia. I pranishëm ishte edhe komisioneri i NBA-së, Adam Silver. Për lexuesit në Michigan, prania e Detroitit ka rëndësi të veçantë, pasi qyteti është ndër ekipet e zgjerimit që do t’i bashkohen ligës.
Mbledhja e bordit erdhi pak ditë pas mbledhjeve vjetore të komitetit të konkurrencës të javës së kaluar, ku morën pjesë trajnerë, drejtues të përgjithshëm dhe presidentë ekipesh, sipas Associated Press.
Engelbert nuk ka intervistuar ende askënd, dhe me shumë gjasa do të fillojë sapo lista të ngushtohet, sipas Associated Press. Ajo i tha Associated Press kur njoftoi pensionimin se do të qëndronte edhe pas 31 dhjetorit nëse nuk ka një zëvendësues në vend. Një tjetër mundësi është zëvendëskomisioneri i NBA-së, Mark Tatum, i cili shërbeu si komisioner i përkohshëm i WNBA-së për nëntë muaj para Engelbert, pasi Lisa Borders u largua në vitin 2018.
Mbledhja e së hënës zgjati më shumë se shtatë orë dhe përfshiu «shumë pak vota», tha Engelbert, sipas raportimit të The Athletic. Struktura e kapitalit të ligës u diskutua gjatë në mbledhjen e së hënës, por asgjë nuk u hodh në votim, sipas raportimit të The Athletic, nga Annie Costabile.
Më 3 shkurt 2022, Engelbert udhëhoqi një rritje kapitali prej 75 milionë dollarësh, duke shitur një aksion prej 16 për qind, për të financuar marketingun dhe infrastrukturën. Kapitali aktual është: NBA 42 për qind, pronarët e ekipeve të WNBA-së 42 për qind dhe grupi i investitorëve 16 për qind. Grupi i investitorëve përfshin Swin Cash, Pau Gasol, Herb Simon, Ted Leonsis, Clara Wu Tsai, Condoleezza Rice dhe Nike. Engelbert ende po përpiqet të rimarrë kontrollin e atij aksioni prej 16 për qind, si një nga lëvizjet e saj të fundit, sipas burimeve të shumta të ligës, në raportimin e The Athletic.
Silver tha se çështja ka më shumë të bëjë me mënyrën se si është strukturuar përqindja — një preferencë në instrumentin financiar krijon mospërputhje të stimujve — dhe se pjesa më e madhe e bisedës ishte për harmonizimin e stimujve për të gjitha palët e interesuara, jo thjesht pronësinë e asaj përqindjeje.
Komisioneri i ardhshëm trashëgon çështjen e gjykimit të ndeshjeve, debatin për personat transgjinorë, orarin dhe një marrëdhënie të tensionuar me lojtaret, sipas Associated Press. Nën drejtimin e Engelbert, liga pati rritje dhe popullaritet rekord, një marrëveshje rekord transmetimi, dhe lojtaret kaluan pagat vjetore prej mbi një milion dollarë; marrëdhënia e saj me lojtaret ishte e përzemërt në rastin më të mirë, përballëse në raste të tjera. Breanna Stewart tha se lojtaret e «respektojnë» Engelbert.
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