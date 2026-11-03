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MLB

Tarik Skubal, ylli i tregut të lirë: Dodgers dhe Mets në garë për ish-asin e Tigers, pritet kontratë mbi 300 milionë dollarë

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Tarik Skubal, dy herë fituesi i çmimit Cy Young në Ligën Amerikane, është agjenti i lirë më i rëndësishëm i këtij sezoni jashtë sezonit në MLB dhe çmimi i qartë i kësaj klase, sipas Jeff Passan të ESPN, në raportin e tij për sezonin jashtë sezonit të publikuar të hënën, më 2 nëntor 2026.

Skubal e nisi sezonin 2026 me Detroit Tigers dhe u transferua te Los Angeles Dodgers para afatit të shkëmbimeve; me Dodgers ai regjistroi një ERA prej 2.61 dhe nisi dy ndeshje në play-off, duke lejuar tre pikë të fituara në 11 innings.

Sipas Passan, pritshmëria është që Skubal të nënshkruajë para bllokimit të 1 dhjetorit; dy pretendentët më të qartë janë Los Angeles Dodgers dhe New York Mets, dy skuadrat me pagat më të larta në bejsboll.

Chicago Cubs e dëshirojnë shumë Skubal, por dyshojnë se do të konkurrojnë me çmimin e pritur — shumë mbi 300 milionë dollarë, potencialisht mbi 400 milionë dollarë. San Diego Padres, të cilët kanë nevojë për një lider të rotacionit me Michael King dhe Nick Pivetta si agjentë të lirë, përmenden gjithashtu.

Konteksti: kontrata më e madhe e dhënë ndonjëherë për një pitcher sipas vlerës totale është 325 milionë dollarët e Yoshinobu Yamamoto me Dodgers; pritet që Skubal ta kalojë atë dhe të bëhet pitcher-i agjent i lirë më i paguar ndonjëherë. Sipas USA Today, ai pritet të jetë i vetmi lojtar që do të fitojë më shumë se 200 milionë dollarë në këtë klasë agjentësh të lirë. Ai nuk ishte i kualifikuar për një ofertë kualifikuese, sepse u transferua në mes të sezonit.

Për lexuesit në Detroit: Skubal u draftua nga Tigers në vitin 2018 dhe u zhvillua në Detroit; një ribashkim është diskutuar në mediat e Detroitit, por favoritët mbeten Dodgers dhe Mets.

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