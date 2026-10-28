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Mali i Zi

Tetë kompani farmaceutike në Mal të Zi fituan 55,7 milionë euro në tre vjet, thotë ASP

Sipas të dhënave të Aksionit për Drejtësi Sociale, tetë kompanitë që merren me prokurimin e ilaçeve dhe pajisjeve mjekësore shënuan fitim neto të përbashkët prej 55,7 milionë eurosh në tre vjet, ndërsa fitimet e tyre të mbajtura kaluan 70 milionë euro.

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Brendësia e një farmacie në Beograd

Tetë kompani që merren me prokurimin e ilaçeve dhe pajisjeve mjekësore, ose me ofrimin e shërbimeve të lidhura me to, kanë shënuar së bashku një fitim neto prej 55,7 milionë eurosh në tre vjetët e fundit, sipas të dhënave të publikuara nga Aksioni për Drejtësi Sociale (ASP).

Sipas ASP-së, fitimet e mbajtura të këtyre kompanive kaluan 70 milionë euro në fund të vitit të kaluar, ndërsa ato punësojnë gjithsej 582 persona. Organizata vlerëson se shifrat tregojnë për një fitimprurje të lartë në një sektor që ndikon drejtpërdrejt në koston e shëndetësisë për qytetarët.

Marzhet e fitimit neto të kompanive ndryshuan ndjeshëm gjatë vitit 2025, nga nën 5 për qind deri në rreth 7–8 për qind, ndërsa disa firma raportuan marzhe prej 18 për qind e deri në 34 për qind, bën të ditur ASP-ja. Të tetë kompanitë paguan së bashku 8,5 milionë euro tatim mbi fitimin gjatë tre vjetëve, ndërsa disa prej tyre shpërndanë dividentë në vlerë totale prej 15,5 milionë eurosh për pronarët.

ASP-ja veçoi edhe një rast ku dividenti që i takon performancës së vitit të kaluar, pas tatimit, do t’i linte pronarit rreth 7.000 euro në ditë. Organizata argumenton se debati publik është përqendruar herë pas here te ulja e TVSH-së për ilaçet, ndërsa i është kushtuar vëmendje e pamjaftueshme përqendrimit të mundshëm të tregut dhe monopoleve në këtë sektor.

ASP-ja thekson gjithashtu se fitimet e mbajtura mund të mbahen si para, asete ose llogari të arkëtueshme dhe nuk duhen interpretuar vetëm si para të gatshme. Për krahasim, organizata përmend sektorin e tregtisë me pakicë, ku tetë kompani kryesore raportohet se gjeneruan 132 milionë euro fitim në të njëjtën periudhë trevjeçare, me fitime të mbajtura që arritën 228 milionë euro në fund të vitit 2025.

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