Privatësia në rrezik, një mjet i ri rikthen të dhëna nga bisedat e fshira me AI
Fshirja e një bisede me inteligjencën artificiale nga telefoni nuk garanton gjithmonë zhdukjen e plotë të informacionit. Një studim i ri ka treguar se disa të dhëna mund të mbeten në memorien e pajisjes dhe të rikuperohen me mjete të specializuara.
Studiuesit e Institutit të Teknologjisë së Georgias në Shtetet e Bashkuara, kanë zhvilluar një mjet eksperimental të quajtur ORISA, i cili mund të rikuperojë informacione nga bisedat e fshira me asistentë të inteligjencës artificiale në telefonat Android.
Sipas një raportimi të ZDNET, teknologjia mund të shërbejë për hetimet e sigurisë kibernetike, por njëkohësisht ngre shqetësime për privatësinë e përdoruesve.
Shumë përdorues zgjedhin asistentë AI që funksionojnë drejtpërdrejt në telefon, pa dërguar informacionin në serverë të jashtëm.
Kjo mënyrë përdorimi, e njohur si inteligjencë artificiale lokale (on-device AI), konsiderohet një alternativë për ata që duan të kufizojnë shpërndarjen e të dhënave personale.
Megjithatë, studiuesit zbuluan se edhe pas fshirjes së bisedave, disa informacione mund të mbeten në memorien operative të pajisjes.
Mjeti ORISA është projektuar për të identifikuar këto gjurmë dhe për t’i përdorur ato në rindërtimin e një pjese të informacionit të mëparshëm.
Teknologjia analizon elemente të memories që lidhen me mënyrën se si modelet e inteligjencës artificiale përpunojnë dhe ruajnë përkohësisht informacionin.
Për të testuar mjetin, studiuesit krijuan një asistent eksperimental për mbajtjen e shënimeve, duke përdorur aplikacionin ChatterUI për Android.
Ata i dhanë asistentit 100 informacione fiktive për një projekt dhe më pas i fshinë.
Duke përdorur ORISA, studiuesit arritën të rikuperonin informacion të mjaftueshëm për të krijuar një seancë të re funksionale që përmbante 26 nga 100 faktet origjinale.
Rezultati ishte veçanërisht interesant sepse seanca fillestare e asistentit kishte akses aktiv vetëm në 14 prej këtyre informacioneve.
Sipas studiuesve, pjesa tjetër kishte dalë jashtë memories aktive të modelit, por gjurmë të saj vazhdonin të ekzistonin në pajisje. Eksperimenti u krye në kushte të kontrolluara; rezultatet nuk tregojnë se çdo bisedë e fshirë mund të rikuperohet.
Sipas Ken Xu, student doktorature dhe autor kryesor i studimit, ORISA mund të ndihmojë hetuesit të përcaktojnë çfarë informacioni i është dhënë një asistenti AI dhe çfarë ndihme ka ofruar ai.
Kjo mund të ketë rëndësi për hetimet e krimeve kibernetike, veçanërisht në rastet kur përdoren modele AI që funksionojnë pa lidhje me serverët e jashtëm. Ndryshe nga shërbimet që ruajnë të dhëna në cloud, asistentët lokalë nuk kanë domosdoshmërisht sisteme qendrore regjistrimi të veprimeve.
Për këtë arsye, rikuperimi i gjurmëve nga memoria e pajisjeve mund të krijojë mundësi të reja për analizën forensike digjitale.
Megjithëse ORISA është zhvilluar për qëllime kërkimore dhe hetimore, studiuesit paralajmërojnë se teknologji të ngjashme mund të paraqesin edhe rreziqe për privatësinë.
Nëse persona të paautorizuar arrijnë të kenë akses të mjaftueshëm në memorien e një pajisjeje, teknika të ngjashme mund të përdoren për të kërkuar informacione nga bisedat e fshira.
Megjithatë, studimi nuk provon se çdokush mund të rikuperojë në distancë bisedat e fshira nga çdo telefon.
Efektiviteti i rikuperimit varet edhe nga koha që ka kaluar prej fshirjes.
Sipas studiuesve, sa më shumë të përdoret telefoni, aq më shumë të dhënat e reja mund të mbishkruajnë informacionin e mbetur në memorien operative, duke e bërë rikuperimin më të vështirë.
Gjetjet tregojnë se funksionimi lokal i inteligjencës artificiale mund të kufizojë disa rreziqe që lidhen me transmetimin e të dhënave në cloud, por nuk eliminon çdo mundësi të ekspozimit të informacionit.
Studiuesit rekomandojnë kujdes në informacionet që përdoruesit ndajnë me asistentët AI, sidomos kur bëhet fjalë për materiale konfidenciale ose të dhëna personale.
Mjeti ORISA mbetet një teknologji eksperimentale dhe studimi nuk demonstron rikuperim universal të bisedave të fshira nga të gjitha aplikacionet e inteligjencës artificiale.
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