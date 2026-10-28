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28 Tet 2026
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Ukraina

Zjarri në kombinatin metalurgjik NLMK në Lipeck pas sulmit, raportohet për goditje dhe zjarr në drejtim të aerodromit

Në një sërë rajonesh të Rusisë u shpall alarm raketor, mbi Lipeck mbrojtja ajrore ruse raportohet se punoi ndaj objektivave reaktivë, ndërsa informacioni paraprak flet për goditje dhe zjarr në drejtim të aerodromit, si dhe për një zjarr në zonën e kombinatit metalurgjik NLMK.

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Siç njofton Ukrinform, duke iu referuar kanalit monitorues në Telegram Exilenova+, në një sërë rajonesh të Rusisë u shpall alarm raketor. Sipas këtij raportimi, mbi Lipeck mbrojtja ajrore ruse punoi ndaj objektivave reaktivë.

Sipas të njëjtit raportim, ka informacion paraprak për mbërritje, përkatësisht goditje, dhe për një zjarr në drejtim të aerodromit. Këto të dhëna janë paraprake dhe vijnë nga një kanal monitorues, ndaj nuk duhen marrë si konfirmim zyrtar.

Kanali monitorues raportoi më pas edhe një zjarr në zonën e NLMK, Kombinatit Metalurgjik të Novolipeckut. Sipas raportimit, zjarri në zonën e kombinatit raportohet si pasojë e punës së mbrojtjes ajrore, përkatësisht e rënies së një objekti.

Rajoni i Lipeckut është përmendur edhe ditët e fundit për një ngjarje tjetër: të dielën, 25 tetor, një goditje raketore goditi uzinën “Energia” në Yelets të rajonit të Lipeckut, objekt i kompleksit ushtarako-industrial rus.

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