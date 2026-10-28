Trump dhe Talarico mbajnë mitingje paralele në Lubbock, gara për Senatin e Teksasit mbetet në barazim
Presidenti Donald Trump doli në skenë të martën në mbrëmje në Lubbock Memorial Civic Center në Lubbock, pak para orës 19:30 sipas orës lindore, mes brohoritjeve “USA” dhe duke hedhur kapele të kuqe MAGA, siç njofton USA Today. Ishte mitingu i tij i dytë i ditës në Teksas, pas atij të pasdites në Corpus Christi, ndërsa pak më pak se tre milje larg, kandidati demokrat James Talarico mbajti mitingun e tij në Fiesta Center në Lubbock.
Në Lubbock, Trump tha se lufta me Iranin do të mbarojë kur të dojë ai, por duhet të mbyllet siç duhet, me një deklaratë të plotë se Irani nuk do të ketë kurrë armë bërthamore. “Mund të mbarojë kurdo që të dua unë të mbarojë”, tha ai. Ai tha gjithashtu se këtë javë po vjen “koha e vendimit” për rifillimin e sulmeve ose një marrëveshje me Iranin.
Trump e thirri në skenë kandidatin republikan për Senat, Ken Paxton, duke e vlerësuar si prokurorin e përgjithshëm më të mirë në historinë e Teksasit. Paxton tha se kishte udhëtuar gjithë ditën me Trump në dy mitingjet, duke filluar nga Corpus Christi, dhe Trump theksoi mbështetjen edhe për kandidatët e tjerë republikanë në shtet, përfshirë guvernatorin Greg Abbott. Trump vlerësoi edhe prodhimin e energjisë dhe industrinë e naftës e gazit të Teksasit, paralajmëroi se zgjedhja e demokratëve mund ta kërcënojë atë dhe përsëriti mbështetjen për qendrat e të dhënave të inteligjencës artificiale në shtet.
Tubimi i Talarico-s, i planifikuar për në orën 20:00 sipas orës lindore, u shty gati një orë për shkak të shqetësimeve për kapacitetin, pas një ndryshimi vendi të njoftuar të hënën. Sipas organizatorëve, mbi 4.000 vetë ishin regjistruar dhe stafi priste të kthente mbrapsht rreth 1.000 vetë.
Gara për Senatin e Teksasit do të ndihmojë të vendoset kontrolli i Senatit, ku republikanët udhëheqin 53 me 47. Teksasi nuk ka zgjedhur një demokrat në nivel shtetëror që nga viti 1994, por Paxton dhe Talarico janë në barazim sipas mesatares së sondazheve të fundit të Real Clear Politics, ndërsa zgjedhjet e mesmandatit mbahen më 3 nëntor. Më herët gjatë ditës, në Corpus Christi, Trump përshëndeti një cisternë me 1 milion fuçi naftë nga Venezuela drejt rafinerive vendase, mes çmimeve të larta të karburantit të nxitura nga lufta me Iranin.
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