Trump njofton në Lubbock ndërprerjen e rregullave të metanit të epokës Biden, premton kursim prej 45 miliardë dollarësh
Presidenti Donald Trump bëri fushatë të martën në Teksas, një shtet tradicionalisht republikan, për të mbështetur kandidatin republikan për Senat, Ken Paxton, dhe për të ndalur atë që mund të ishte fitorja e parë demokrate në nivel shtetëror në 32 vjet. Në ndalesën e Lubbock-ut, në Teksasin Perëndimor, Trump njoftoi lehtësimin e rregullave të metanit për prodhuesit e naftës dhe gazit, ndërsa më herët në Corpus Christi ai u shfaq përpara një cisterne me naftë venezueliane në Gjirin e Meksikës, siç njofton Reuters.
Njoftimi në Lubbock u bë gjatë raportimit të drejtpërdrejtë të USA Today. “Sonte, po i jap fund zyrtarisht rregullave të shtrenjta dhe të panevojshme të Biden-it për metanin, për t’u kursyer konsumatorëve dhe prodhuesve të energjisë 45 miliardë dollarë kosto, për të zhbllokuar sasi të mëdha të gazit natyror të Teksasit dhe për të prodhuar 210 milionë fuçi naftë”, tha Trump.
Trump kërkon t’u tregojë votuesve se po punon për uljen e çmimeve të benzinës një javë para zgjedhjeve të 3 nëntorit, ndërsa sondazhet tregojnë se demokratët mund të rimarrin një ose të dyja dhomat e Kongresit. Çmimet e larta të karburantit janë kthyer në barrë politike për republikanët mes luftës së SHBA-së me Iranin.
Udhëtimi shënon vizitën e tretë të Trump në Teksas këtë muaj për Paxton-in, i cili është në një garë të ngushtë me demokratin James Talarico; një humbje në Teksas do ta ndërlikonte rrugën e republikanëve për të mbajtur shumicën e ngushtë në Senat. Në Corpus Christi, cisterna, sipas Trump, ishte e ngarkuar me naftën e parë të marrë nga Venezuela sipas një marrëveshjeje pas rrëzimit të ish-udhëheqësit të vendit. “We’re celebrating the greatest oil victory in history. To the victor belongs the spoils, right?”, tha ai.
Propozimi i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit (EPA) do të kthente mbrapsht rregullat e epokës Biden, që u kërkonin kompanive të riparonin pajisjet që rrjedhin dhe të kontrollonin rregullisht puset për metanin që shpëton, një gaz i fuqishëm serrë. Plani jep lehtësim për puset e vogla me prodhim të ulët, i jep fund programit që përdorte grupe të jashtme për të raportuar rrjedhjet e mëdha dhe lehtëson rregullat për heqjen graduale të djegies rutinë të gazit në puset e naftës.
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