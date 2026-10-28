Araghchi bisedon me Safadin: përpjekje për uljen e tensioneve dhe armëpushim të qëndrueshëm mes SHBA-së dhe Iranit
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij jordanez, Ayman Safadi, gjatë së cilës u diskutuan përpjekjet për uljen e tensioneve rajonale dhe arritjen e një armëpushimi të qëndrueshëm mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, që do t’i hapte rrugën një zgjidhjeje gjithëpërfshirëse të krizës, siç njofton agjencia jordaneze Petra.
Safadi theksoi nevojën e përpjekjeve të përbashkëta për rikthimin e qetësisë dhe arritjen e një sigurie e stabiliteti të qëndrueshëm në rajon, duke nënvizuar se stabiliteti rajonal duhet të mbështetet në respektimin e ligjit ndërkombëtar, fqinjësisë së mirë, mosndërhyrjes në punët e brendshme dhe mbrojtjen e lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
Nga ana e tij, Araghchi tha se rikthimi i sigurisë në rajon kërkon ndalimin e veprimeve agresive dhe ndërhyrëse të Shteteve të Bashkuara, si dhe frenimin e ekspansionizmit dhe luftënxitjes së Izraelit, duke bërë thirrje për veprim vendimtar të vendeve myslimane dhe të bashkësisë ndërkombëtare, siç raporton Press TV.
Gjatë bisedës, ministri iranian dënoi sulmin terrorist ndaj një kishe në fshatin Hmoud, në guvernatoratin e Karakut, dhe i shprehu homologut të tij ngushëllime për viktimat e sulmit.
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