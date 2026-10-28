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28 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

SHBA paralajmëron vendet e Gjirit: përgatituni për një rifillim të shkurtër e të ashpër të luftës me Iranin pas zgjedhjeve të mesmandatit

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Aeroplanmbajtëse e marinës amerikane në det (foto ilustruese)

Shtetet e Bashkuara u kanë thënë disa vendeve arabe të Gjirit të përgatiten për një fushatë ushtarake të shkurtër e të ashpër pas zgjedhjeve të mesmandatit, sipas personave të informuar mbi bisedimet, siç njofton Wall Street Journal. Komunikimet përmes kanaleve diplomatike dhe ushtarake janë ndër shenjat gjithnjë e më të shumta se SHBA-ja dhe Izraeli po përgatiten për një raund të ri operacionesh të rënda luftarake kundër Iranit, me rrezikun e një përshkallëzimi të madh, me shpresën për ta dobësuar Teheranin dhe për ta shtyrë drejt negociatave.

Përgatitjet në terren, sipas zyrtarëve të njohur me lëvizjet, përfshijnë sjelljen e një sistemi Patriot nga Teksasi për forcimin e mbrojtjes raketore dhe zhvendosjen e trupave nga bazat ku ishin të cenueshme. Forcat amerikane në rajon po rimbushin municionet, ndërsa avionët bombardues dhe luftarakë po përgatiten për goditje. Një grup tjetër goditës aeroplanmbajtës dhe një njësi ekspeditare e marinsave pritet gjithashtu t’i bashkohen muajin e ardhshëm një armade prej rreth 20 luftanijesh që operojnë në Lindjen e Mesme, ndonëse disa anije mund të zëvendësohen.

Sipas personave të njohur me mendimin e tij, presidenti Donald Trump nuk ka vendosur ende ta ndërmarrë hapin, por anon nga një sulm i madh pas zgjedhjeve, që mund të shënjestronte infrastrukturën dhe objektet bërthamore iraniane. Alternativa është përpjekja për një marrëveshje: përpjekjet diplomatike të ndërmjetësve rajonalë kanë vazhduar, por ende pa dhënë fryte.

“Mund të bëjmë edhe një ‘Epic Fury’ të vogël”, tha Trump në një miting javën e kaluar, duke iu referuar fushatës së rëndë të bombardimeve amerikano-izraelite të pranverës. “Ose ata do të pranojnë.” Shtëpia e Bardhë tha se nuk komenton “plane ushtarake të ndjeshme që mund të ekzistojnë ose jo”, duke shtuar se “presidenti Trump i mban të gjitha opsionet në tryezë për të garantuar që Irani të mos ketë kurrë armë bërthamore”. Presidenti ka thënë se nuk do ta sulmojë Iranin përpara zgjedhjeve të mesmandatit.

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