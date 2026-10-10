☁️
Tiranë 23°C · Vranët 10 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 91.85 ▲0.39%
ARI 4,216 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967
₿ CRYPTO
BTC $82,829 ▼ -0.3% ETH $2,497 ▼ -0.13% XRP $1.4040 ▲ +0.92% SOL $109.8700 ▼ -0.63%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967
10 Tet 2026
Breaking
Kurti në takim me Myftiun Tërnava, pjesë e diskutimit edhe çështja e apelit në Hagë Goditet grupi i shqiptarëve në Itali, policia zbulon si hynin në banesa ndërsa familjarët flinin Rihapet City Gallery e Wellington-it pas dy vitesh mbyllje: ekspozita e Cornelia Parker-it hap dyert sot “Qeveria do të financojë projektet e bashkive”, Rama: 39 investime të reja në shkolla “Other Mommy” e Jessica Chastain dënohet nga publiku: nota D+ në CinemaScore, përkundër vendit të parë në box office
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Ushtria izraelite kryen sulme në Libanin jugor: goditen Jarmaq, al-Mansouri dhe Wadi

· 1 min lexim
Shkatërrime nga sulmet izraelite në al-Mansouri, Libani jugor

Ushtria izraelite ka kryer sot disa sulme në Libanin jugor, duke goditur me aviacion dhe artileri zonën e Jarmaq-ut, si dhe qytezat al-Mansouri dhe Wadi, raporton Al Jazeera.

Sipas njoftimit, zona e Jarmaq-ut u godit me sulme ajrore dhe granatime, ndërsa operacionet u shtrinë edhe në al-Mansouri dhe Wadi. Deri tani nuk ka raportime të menjëhershme për viktima apo për dëme materiale.

Sulmet e sotme janë vazhdim i valës së goditjeve izraelite në Libanin jugor, të cilat janë intensifikuar gjatë javëve të fundit në kuadër të zgjerimit rajonal të konfliktit. Tel Avivi argumenton se operacionet synojnë pozicionet e militantëve pranë kufirit, ndërsa Bejruti dhe grupet libaneze i kanë dënuar si shkelje të sovranitetit të vendit.

Zgjerimi i operacioneve izraelite në Liban vjen paralelisht me përshkallëzimin e gjerë rajonal të lidhur me luftën SHBA–Iran, ku fronti libanez është shndërruar në një nga vatrat më aktive të konfrontimit. Në javët e fundit, sulmet izraelite kanë goditur vazhdimisht fshatrat e Libanit jugor, duke shkaktuar viktima civile dhe dëme të konsiderueshme në infrastrukturë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu