Ushtria izraelite kryen sulme në Libanin jugor: goditen Jarmaq, al-Mansouri dhe Wadi
Ushtria izraelite ka kryer sot disa sulme në Libanin jugor, duke goditur me aviacion dhe artileri zonën e Jarmaq-ut, si dhe qytezat al-Mansouri dhe Wadi, raporton Al Jazeera.
Sipas njoftimit, zona e Jarmaq-ut u godit me sulme ajrore dhe granatime, ndërsa operacionet u shtrinë edhe në al-Mansouri dhe Wadi. Deri tani nuk ka raportime të menjëhershme për viktima apo për dëme materiale.
Sulmet e sotme janë vazhdim i valës së goditjeve izraelite në Libanin jugor, të cilat janë intensifikuar gjatë javëve të fundit në kuadër të zgjerimit rajonal të konfliktit. Tel Avivi argumenton se operacionet synojnë pozicionet e militantëve pranë kufirit, ndërsa Bejruti dhe grupet libaneze i kanë dënuar si shkelje të sovranitetit të vendit.
Zgjerimi i operacioneve izraelite në Liban vjen paralelisht me përshkallëzimin e gjerë rajonal të lidhur me luftën SHBA–Iran, ku fronti libanez është shndërruar në një nga vatrat më aktive të konfrontimit. Në javët e fundit, sulmet izraelite kanë goditur vazhdimisht fshatrat e Libanit jugor, duke shkaktuar viktima civile dhe dëme të konsiderueshme në infrastrukturë.
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