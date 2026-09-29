«Spiritual World»: Kristen Stewart ribashkohet me Olivier Assayas — drama supernatyrale me kast të madh, xhirimet nisin në shkurt 2027
Regjisori francez kthehet në territorin e «Personal Shopper» dhjetë vjet pas suksesit në Kanë; me Vicky Krieps, Riley Keough, Wagner Moura, Barbara Sukowa dhe Niels Schneider në kast.
Kristen Stewart dhe regjisori francez Olivier Assayas do të punojnë sërish së bashku, këtë herë në filmin «Spiritual World» — siç zbulon ekskluzivisht Variety dhe raporton ComingSoon. Drama supernatyrale e bashkon yllin e «Twilight» me Vicky Krieps, Riley Keough dhe Wagner Moura, ndërsa Barbara Sukowa dhe Niels Schneider plotësojnë kastin ndërkombëtar.
Stewart do të luajë Ada-n, një grua të re të përhumbur me aftësi të qarta pamëse (clairvoyant), të trazuar nga parashikime misterioze, teksa historia futet në territorin e së panjohurës. Filmi përshkruhet si një version «më i zjarrtë» (steamier) i «Personal Shopper»-it — thriller-it të tyre supernatyror të vitit 2016, për të cilin Assayas fitoi çmimin e regjisorit më të mirë në Festivalin e Kanës.
Do të jetë bashkëpunimi i tretë mes Stewart-it dhe Assayas: të dy punuan së pari në «Clouds of Sils Maria» (2014), për të cilin Stewart fitoi çmimin César për aktoren më të mirë dytësore, dhe më pas në «Personal Shopper». Regjisori ribashkohet edhe me producentin Olivier Delbosc, përmes studios së tij Curiosa Films, me ARTE France si bashkëfinancuese.
Xhirimet janë planifikuar të nisin në shkurt 2027 dhe të vazhdojnë deri në prill, në Francë dhe Gjermani; filmi ende nuk ka datë publikimi. Lajmi vjen menjëherë pas premierës botërore në Venecia të filmit të fundit të Assayas, «The Wizard of the Kremlin» me Jude Law si Vladimir Putin — prodhim ambicioz politik që u shfaq në festivalin italian. Ndërkohë, Stewart sapo bëri debutimin e saj regjisorial me «The Chronology of Water» dhe u pa në Kanë 2026 në filmin e Quentin Dupieux «Full Phil».
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