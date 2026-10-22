«The Wilderness» e Philippa Lawford fiton çmimin Verity Bargate 2026: drama për besimin do të ngjitet në Soho Theatre
Çmimi dyvjeçar prej 12 mijë sterlinash për shkrimin e ri teatror shoqërohet me një sezon të plotë në Londër; komisioni Character 7 iu dha Robert Akodoto-s për «The Last of the Watermelon Kid»
Drama «The Wilderness» e dramaturges Philippa Lawford është shpallur fituese e çmimit Verity Bargate për vitin 2026, çmimi dyvjeçar i Soho Theatre për shkrimin e ri teatror, siç njofton BroadwayWorld. Shpallja u bë gjatë një ceremonie në Soho Theatre të Londrës, dhe vepra e Lawford-it u zgjodh mes gjashtë dramave të listës së ngushtë përfundimtare.
Drama ndjek një adoleshente angleze që përjeton një zgjim shpirtëror në një fermë në Teksas gjatë një vere përvëluese. Si fituese, Lawford do të marrë 12 mijë sterlina, bashkë me një opsion ekskluziv që Soho Theatre ta prodhojë veprën; një sezon i plotë londinez në këtë teatër do të shpallet në një datë të mëvonshme, konfirmon edhe Theatre Weekly.
Duke folur në emër të jurisë, shkrimtarja Monica Ali e quajti «The Wilderness» një dramë të bukur, inteligjente dhe thellësisht prekëse. Sipas saj, personazhet Meg, Rhoda dhe John mishërojnë tri përgjigje thellësisht të ndryshme ndaj besimit: mallin e zjarrtë të Meg-it për t’u zgjedhur, që flet për vetminë dhe tjetërsimin; besimin bujar e komunitar të Rhoda-s, që flet për nevojën për të dhënë, marrë dhe përkitur; dhe racionalizmin laik të John-it, që shtron pyetjen se çfarë mbetet kur kuptimi dhe përgjegjësia rëndojnë vetëm mbi ne. Juria e këtij viti u kryesua nga themeluesi i Character 7, Stephen Garrett, dhe në të bënin pjesë edhe Beth Steel, Bryony Kimmings, Roy Williams dhe regjisori Rufus Norris.
Krahas çmimit kryesor, komisioni Character 7 iu dha Robert Akodoto-s për dramën «The Last of the Watermelon Kid», një histori rritjeje për jetën e trazuar të një djali të vogël në kujdestari. Akodoto do t’i bashkohet grupit të vitit 2027 të programit Soho ReDraft, që mbështet dramaturgët në zhvillimin e drafteve të para drejt skenës. Një vlerësim të lartë mori edhe Elham Ehsas për «The Faithfuls», ku dy luftëtarë talebanë mbi një statujë të lashtë të Budës përfshihen në biseda, lutje dhe debate.
Lista e ngushtë e këtij viti përfshinte gjithashtu «The History» të Tife Kusoro-s, «Voyagers» të Ava Wong Davies dhe «Water After Ajax» të Billie Collins. Nga Soho Theatre, Rose Abderabbani, Max Elton dhe Pooja Sivaraman theksuan se Verity Bargate është çmimi më jetëgjatë i shkrimit të ri në Britaninë e Madhe dhe se vepra fituese merr një produksion të plotë në skenën e teatrit, në zemër të punës së institucionit për zbulimin e zërave të rinj.
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