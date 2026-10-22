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Film

Del trailer-i zyrtar amerikan i «Bunker»: Bardem dhe Cruz, çifti që tundet nga bunkeri i miliarderit të Paul Dano-s

Sony Pictures Classics publikoi trailer-in zyrtar amerikan të thriller-it psikologjik «Bunker» të Florian Zeller, me Javier Bardem dhe Penélope Cruz si çift në jetë dhe në ekran. Filmi, premierë botërore në garën e Venecias me ovacion 16 minuta e 30 sekonda, nis shfaqjen kualifikuese për çmime më 11 dhjetor dhe hapet në mbarë SHBA-në më 15 janar 2027.

· 2 min lexim

Sony Pictures Classics ka publikuar trailer-in zyrtar amerikan të «Bunker», thriller-it psikologjik të Florian Zeller që funksionon edhe si satirë klasash, siç njofton ComingSoon. Në qendër janë Javier Bardem dhe Penélope Cruz, çift edhe në jetën reale, të cilët luajnë një çift martesa e të cilit vihet në provë të rëndë nga një porosi e pazakontë pune.

Bardem luan Miguel Moreno-n, një arkitekt spanjoll të suksesshëm me bazë në Londër, i cili pranon të projektojë një bunker të nëndheshëm mbijetese për miliarderin e teknologjisë Andrew, të luajtur nga Paul Dano. Sofia, gruaja e Miguel-it prej 17 vjetësh, e luajtur nga Cruz, shqetësohet gjithnjë e më shumë nga projekti dhe nis të vërë në pikëpyetje vlerat e të shoqit, ndërsa çifti zhytet në një atmosferë pasurie ekstreme, frike dhe paranoje. Ankthin e shton edhe fqinji shqetësues dhe ndërhyrës Toby, i luajtur nga Stephen Graham, ndërsa në kast është edhe Patrick Schwarzenegger në rolin e Jeremy-t.

«Bunker» është filmi i tretë i Zeller-it pas «The Father» dhe «The Son», dhe regjisori e ka shkruar posaçërisht për Bardem-in dhe Cruz-in, siç shkruan edhe The Playlist. Premiera botërore u mbajt në garën kryesore të edicionit të 83-të të Festivalit të Filmit të Venecias në shtator 2026, ku filmi garoi për Luanin e Artë dhe mori një ovacion në këmbë prej 16 minutash e 30 sekondash, më të gjatësin e festivalit deri në atë moment. Më pas filmi u shfaq edhe në Toronto, Zyrih dhe Londër.

Shfaqja kualifikuese për sezonin e çmimeve nis më 11 dhjetor 2026, ndërsa hapja mbarëkombëtare në kinematë amerikane është caktuar më 15 janar 2027 — rruga që Sony Pictures Classics ka zgjedhur për ta çuar thriller-in drejt sezonit të çmimeve.

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