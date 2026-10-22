Irani i kërkon OKB-së të dënojë bllokadën detare amerikane në Hormuz
Ambasadori iranian në OKB, Gholamhossein Darzi, i shkroi Sekretarit të Përgjithshëm dhe kryetarit të Këshillit të Sigurimit, duke kërkuar dënimin e bllokadës amerikane ndaj porteve iraniane dhe heqjen e saj.
Irani i ka kërkuar zyrtarisht Kombeve të Bashkuara të refuzojnë dhe të dënojnë bllokadën detare amerikane ndaj porteve iraniane në Ngushticën e Hormuzit dhe në Gjirin Persik, siç njofton Al Jazeera, duke cituar agjencinë zyrtare iraniane IRNA.
Në letrën drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së dhe kryetarit të Këshillit të Sigurimit, ambasadori Gholamhossein Darzi i bëri thirrje Këshillit t’i kërkojë SHBA-së të ndalojë agresionin ushtarak kundër Iranit dhe të heqë bllokadën detare ndaj porteve të vendit.
Sipas raportimit, Darzi theksoi në letër se Irani do të ushtrojë të drejtën e tij të ligjshme për vetëmbrojtje në përgjigje të çdo akti agresioni kundër tij.
Kërkesa e Teheranit vjen ndërsa bllokada amerikane ndaj porteve iraniane mbetet në fuqi dhe Irani e kushtëzon rihapjen e plotë të Ngushticës së Hormuzit me heqjen e bllokadës dhe të sanksioneve, ndërkohë që bisedimet indirekte përmes ndërmjetësve pakistanezë dhe katarianë vazhdojnë pa një marrëveshje.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.