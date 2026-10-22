Ministria e Mbrojtjes e Jemenit: Grumbullimet e Huthi-ve do të konsiderohen objektiva ushtarake legjitime
Ministria paralajmëroi civilët në zonat nën kontrollin e Huthi-ve të qëndrojnë larg grumbullimeve të grupit, duke e akuzuar atë se i përdor ato për rekrutimin e fëmijëve dhe të rinjve.
Ministria e Mbrojtjes e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit paralajmëroi civilët në zonat nën kontrollin e Huthi-ve të mos marrin pjesë në grumbullimet e organizuara nga grupi, siç njofton Al Jazeera.
Në deklaratën e saj, ministria akuzoi Huthi-t se i përdorin këto grumbullime, përfshirë edhe ngjarjet kulturore, për mobilizim fisnor dhe rekrutim masiv, duke i përfshirë fëmijët dhe të rinjtë në aktivitete ushtarake.
Ministria paralajmëroi se grumbullime të tilla do të konsiderohen “objektiva ushtarake legjitime” dhe u bëri thirrje civilëve të qëndrojnë larg tyre, për të mos vënë në rrezik jetën e tyre.
Paralajmërimi vjen ndërsa luftimet mes forcave qeveritare dhe Huthi-ve janë intensifikuar javët e fundit në disa fronte të Jemenit, ndërsa grupi i mbështetur nga Irani ka shtuar sulmet ndaj Arabisë Saudite fqinje.
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