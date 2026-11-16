Nata e NBA-së: Harper dhe Wembanyama shënojnë 57 pikë së bashku për Spurs, Garland udhëheq Clippers ndaj Hornets
Mbrëmja e së dielës, 15 nëntor 2026, solli dy fitore bindëse në NBA, me San Antonio Spurs që vazhduan serinë e tyre të fitoreve në Utah dhe LA Clippers që thelluan dominimin e tyre historik ndaj Charlotte Hornets. Dy ndeshjet e tjera finale të mbrëmjes, 76ers-Pacers dhe Lakers-Suns, trajtohen veçmas në këtë faqe.
Spurs 110-102 Jazz: Harper dhe Wembanyama shënojnë 57 pikë së bashku
Dylan Harper udhëhoqi San Antonion me 31 pikë, 9 rebounds dhe 4 assists, ndërsa Victor Wembanyama shtoi 26 pikë, 11 rebounds, 6 assists dhe 5 bllokime — 57 pikë së bashku për dyshen e Spurs. Stephon Castle kontribuoi me 20 pikë, 9 assists dhe 4 vjedhje topi në fitoren 110-102 ndaj Utah Jazz në Delta Center në Salt Lake City.
Ndeshja ishte e luftuar deri në fund, me 14 ndryshime epërsie. Spurs u gjendën në disavantazh deri në 10 pikë, ndërsa Jazz patën një seri 11-0 në çerekun e tretë. Pas tre çerekësh rezultati ishte i barabartë, 81-81, dhe Utah kryesonte 96-92 me gjashtë minuta të mbetura, por San Antonio fitoi çerekun e katërt 29-21 për të siguruar fitoren. Për Utah, Mo Bamba shënoi 26 pikë, me 5 rebounds dhe 4 assists, ndërsa Darryn Peterson shtoi 17 pikë.
Me këtë fitore, Spurs shkojnë në 12-2 dhe arrijnë fitoren e 12-të radhazi, ndërsa Jazz bien në 1-13 dhe pësojnë humbjen e 12-të radhazi. San Antonio pret Detroit Pistons të martën, më 17 nëntor, ndërsa Utah udhëton për t’u përballur me Clippers po të martën.
Clippers 113-105 Hornets: Garland udhëheq fitoren e 17-të radhazi në seri
Siç njofton Reuters, Darius Garland udhëhoqi LA Clippers me 27 pikë, 7 assists dhe 6 rebounds në fitoren 113-105 ndaj Charlotte Hornets në Inglewood. Max Strus shtoi 14 pikë, Derrick Jones Jr. dhe Isaiah Jackson nga 13 pikë secili, ndërsa Keaton Wagler dhe Gradey Dick shënuan nga 12 pikë secili.
Fitorja ishte e 17-ta radhazi e Clippers ndaj Charlotte, një seri që zgjat që nga sezoni 2017-18, dhe e 23-ta në 24 ndeshjet e fundit mes tyre që nga sezoni 2014-15. Clippers gjuajtën 55,4% nga fusha dhe 16 nga 31 tentime për tre pikë (51,6%), ndërsa Charlotte gjuajti 38,0%, por fitoi betejën e rebounds me 46-37. Për Hornets, Coby White shënoi 21 pikë, Naz Reid 17, Christian Anderson 16 nga stoli dhe Moussa Diabate 12 pikë me 12 rebounds.
Trajneri i Hornets, Charles Lee, u përjashtua në çerekun e tretë, pas dy faulleve teknike brenda 17 sekondave, në një moment kur Charlotte kryesonte 75-72. Që nga ai moment, Clippers i mposhtën Hornets 41-30. Kur rezultati ishte i barabartë 90-90 me 9:33 të mbetura, Clippers realizuan një seri 10-0, me trepikësha nga Strus dhe Brook Lopez, të mbyllur nga Dick. Në pushim, Hornets kryesonin 52-51. Me këtë rezultat, Clippers shkojnë në 4-8, ndërsa Hornets bien në 4-9.
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