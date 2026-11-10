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MLB

Dodgers marrin nga waivers infielderin Christian Cairo, Mets nuk ia dolën ta mbanin si thellësi jashtë listës

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Los Angeles Dodgers njoftuan të hënën, më 9 nëntor, se morën nga waivers infielderin Christian Cairo nga New York Mets, sipas MLB Trade Rumors. Mets e kishin caktuar Cairo për largim nga lista (designated for assignment) javën e kaluar, më 2 nëntor. Dodgers kishin tre vende të lira në listën e tyre prej 40 lojtarësh, kështu që nuk u desh asnjë lëvizje tjetër përkatëse; sipas raportimeve, lista tani është në 38 lojtarë. Ishte transaksioni i parë i listës së Dodgers në këtë periudhë jashtë sezonit, në ditën e parë të takimeve të menaxherëve të përgjithshëm (GM Meetings) në Las Vegas.

Mets e kishin marrë Cairo nga waivers nga Philadelphia Phillies në shtator, pastaj javën e kaluar e nënshkruan me një kontratë split dhe e caktuan për largim nga lista të njëjtën ditë; detajet e pagës nuk u raportuan publikisht.

Strategjia pas një lëvizjeje të tillë, siç e shpjegon MLB Trade Rumors, është që klubet ta nënshkruajnë një lojtar me një marrëveshje pak më të pasur duke shpresuar se rivalët do të kalojnë pa e kërkuar atë në waivers, në mënyrë që lojtari të mbetet si thellësi jashtë listës. Baltimore Orioles e kanë përdorur këtë qasje më shpesh se kushdo tjetër, ndërsa Mets tani janë bërë klubi më agresiv me të: këtë muaj ata u dhanë marrëveshje para-arbitrazhit për Cairo, Kyren Paris dhe Robert Stock. Stock është ende në listë, ndërsa Cairo dhe Paris u caktuan për largim — Paris që atëherë u largua plotësisht nga lista (outrighted) në Triple-A Syracuse. Shembulli më i mirë i suksesit të kësaj strategjie është Ryan O’Hearn, i cili kaloi waivers me Baltimore në janar 2023, u kthye në listë dhe ishte një goditës mbi mesataren në vitet 2023–25, para se të shkëmbehej te San Diego Padres në afatin e shkëmbimeve të vitit 2025.

Cairo, 25 vjeç, ende nuk ka debutuar në ligën e madhe. Atlanta e mori atë nga Cleveland në draftin Rule 5 të vitit 2024, por e ktheu në vitin 2025; më pas ai nënshkroi një marrëveshje minor-league me një klauzolë upward-mobility me Phillies, u përfshi në listën e tyre në fund të stërvitjes së pranverës, por qëndroi në ligat e vogla, dhe u largua në waivers në shtator. Në vitin 2026 ai luajti 128 ndeshje me Triple-A Lehigh Valley (Phillies) plus 2 me Syracuse, duke goditur .227/.378/.298 (linja e kombinuar Triple-A e raportuar .230/.381/.300), me 4 home runs, 66 pikë të shënuara, 35 RBI dhe 25 baza të vjedhura në rreth 525 paraqitje në bazë.

Në tre vitet e fundit në ligat e vogla, Cairo ka goditur .236/.360/.318, me 93 wRC+, me një normë të fortë ecjesh prej 14.5% dhe një normë strikeout-i prej 19.9%. Ai konsiderohet një mbrojtës i fortë në shortstop dhe ka luajtur në çdo pozicion përveç atyre të baterisë, kështu që profili i tij është ai i një lojtari utility për thellësi. Ai ka ende dy opsione të mbetura.

Në Los Angeles, infield-i ka Mookie Betts në shortstop, Max Muncy në third base dhe Freddie Freeman në first base; second base është më e hapur, me Tommy Edman, Alex Freeland dhe Hyeseong Kim. Nëse Cairo është ende në listë në pranverë, ai mund të konkurrojë për një vend në stol — megjithëse Dodgers mund të provojnë gjithashtu ta kalojnë atë përmes waivers më vonë gjatë dimrit.

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