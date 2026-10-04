Trafik i rënduar në aksin Elbasan-Tiranë, kolona kilometrike automjetesh te Bradasheshi!
Fluks i lartë automjetesh është regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Elbasan-Tiranë, duke shkaktuar kolona kilometrike dhe vonesa të gjata për drejtuesit e mjeteve.
Situata paraqitet më e rënduar pranë rrethrrotullimit të Bradasheshit, ku qarkullimi është pothuajse i paralizuar dhe automjetet lëvizin me shpejtësi shumë të ulët.
Shërbimet e Policisë Rrugore ndodhen në terren dhe po punojnë për menaxhimin e trafikut dhe lehtësimin e qarkullimit. Megjithatë, fluksi i madh i automjeteve ka tejkaluar kapacitetin normal të këtij aksi rrugor. Ngarkesa e rënduar e trafikut lidhet kryesisht me kthimin e qytetarëve drejt Tiranës.
Drejtuesit e automjeteve që po udhëtojnë në këtë aks këshillohen të tregojnë kujdes, të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të bëjnë durim për shkak të situatës së krijuar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.