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Teater

«Tristan & Yseult» magjeps Gllasgoun: katër yje nga kritika për rikthimin e Emma Rice-it në Citizens Theatre

Produksioni i famshëm i legjendës korneze, i rikthyer në skenë pas nëntë vjetësh në turneun e ri britanik, u vlerësua si «teatër që duhet parë patjetër» pas shfaqjeve në Gllasgou.

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Fasada e Citizens Theatre në Gllasgou (foto: Chris Haikney, CC BY 2.5, Wikimedia Commons)

Katër yje për «Tristan & Yseult»-in në Citizens Theatre të Gllasgout. Kritikja e BroadwayWorld Natalie O’Donoghue i dha katër yje produksionit të Emma Rice-it, duke e përshkruar si «po aq të bukur sa kaotik» dhe «teatër që duhet parë patjetër», pas shfaqjeve të javës së kaluar në skenën skoceze.

Që në hyrje, publiku e gjen veten brenda «The Club for the Unloved» (Klubi i të Padashurve) tashmë në veprim të plotë, me «Love Spotters» që bisedojnë me spektatorët dhe shpërndajnë balona — një hapje zhytëse dhe interaktive që kritika e veçon si ndër momentet më të forta. Tom Fox, në rolet e Morholt-it dhe Brangian-it, cilësohet si i jashtëzakonshëm dhe burimi kryesor i humorit të shfaqjes, ndërsa Nandi Bhebhe (Yseult), John Leader (Tristan) dhe Edward Rowe (Mbreti Mark) mbajnë zemrën emocionale të tregimit.

Lavdërime shkojnë edhe për skenografinë dhe kostumet e Bill Mitchell-it, të rifreskuara nga Vicki Mortimer — «mahntëse për t’u parë gjatë gjithë kohës» — dhe për muzikën live, një përzierje këngësh dashurie klasike dhe moderne të interpretuara në stil jazz të qetë, që i japin produksionit pulsin e tij.

«Tristan & Yseult» u krijua fillimisht në vitin 2003 nga kompania korneze Kneehigh — me adaptimin dhe regjinë e Emma Rice-it dhe tekstin e Carl Grose-it e Anna Maria Murphy-t — duke u luajtur në natyrë në vende si Restormel Castle. Pas paraqitjes së fundit në 2017, produksioni u rikthye këtë vit i rimasteruar për turneun britanik 2026. Pas Gllasgout, ndalesa tjetër është Lyceum Theatre nga 20 tetori, siç njofton BroadwayWorld. Turneu skocez po shoqërohet nga pritje entuziaste: edhe një kritikë tjetër e pavarur nga i njëjti cikël në Gllasgou i dha produksionit pesë yje, siç shkruan Wow!.

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