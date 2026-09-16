Troftë e pjekur me hudhër dhe limon — receta klasike mesdhetare
Trofta e freskët piqet në furrë me hudhër, limon dhe vaj ulliri për një pjatë të lehtë, aromatike dhe plotësisht mesdhetare — gati në 30 minuta.
Trofta është një nga peshqit më të dashur të tryezave shqiptare, dhe kur piqet në furrë me hudhër e limon, shndërrohet në një pjatë të lehtë e plot shije. Kjo recetë klasike mesdhetare kërkon pak përbërës, por rezultati është mbresëlënës: mish i butë e i bardhë, aromë e freskët agrumesh dhe një prekje vaj ulliri ekstra të virgjër që e bën të paharrueshme. Ideale për një darkë të lehtë familjare apo për miq, gati në vetëm 30 minuta.
Përbërësit (për 4 porcione)
- 4 trofta të pastruara (rreth 250–300 g secila)
- 4 thelbi hudhër, të prera në feta të holla
- 2 limona (një në feta të holla, një për lëng)
- 80 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
- 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë hollë
- 1 lugë çaji rozmarinë e thatë (opsionale)
- Kripë dhe piper i zi i bluar sipas shijes
- 100 ml verë e bardhë e thatë (opsionale)
Hapat e përgatitjes
- Ngrohe furrën në 200°C (392°F). Vër një letër pjekjeje në tavën e furrës.
- Shpëlaj troftat dhe thaji mirë me letër kuzhine. Kripoji nga brenda dhe nga jashtë, shto piperin.
- Mbushi zgavrën e secilës troftë me feta hudhre, feta limoni dhe majdanoz të freskët. Spërkati me rozmarinë nëse e përdor.
- Vendosi troftat në tavë, spërkati me vaj ulliri dhe lëngun e një limoni. Nëse përdor verë, hidhe përreth peshkut.
- Pjeki në furrë për 20–25 minuta, deri sa mishi të bëhet i bardhë e i butë dhe lëkura të marrë një nuancë të artë.
- Hiqi nga furra, leji të pushojnë 3–4 minuta. Serviroi me feta limoni të freskëta, majdanoz të grirë dhe një pikë vaj ulliri sipër.
Koha e përgatitjes: 10 minuta. Koha e gatimit: 20–25 minuta. Porcione: 4.
Ju bëftë mirë!
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