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Troftë e pjekur me hudhër dhe limon — receta klasike mesdhetare

Trofta e freskët piqet në furrë me hudhër, limon dhe vaj ulliri për një pjatë të lehtë, aromatike dhe plotësisht mesdhetare — gati në 30 minuta.

· 2 min lexim

Trofta është një nga peshqit më të dashur të tryezave shqiptare, dhe kur piqet në furrë me hudhër e limon, shndërrohet në një pjatë të lehtë e plot shije. Kjo recetë klasike mesdhetare kërkon pak përbërës, por rezultati është mbresëlënës: mish i butë e i bardhë, aromë e freskët agrumesh dhe një prekje vaj ulliri ekstra të virgjër që e bën të paharrueshme. Ideale për një darkë të lehtë familjare apo për miq, gati në vetëm 30 minuta.

Përbërësit (për 4 porcione)

  • 4 trofta të pastruara (rreth 250–300 g secila)
  • 4 thelbi hudhër, të prera në feta të holla
  • 2 limona (një në feta të holla, një për lëng)
  • 80 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë hollë
  • 1 lugë çaji rozmarinë e thatë (opsionale)
  • Kripë dhe piper i zi i bluar sipas shijes
  • 100 ml verë e bardhë e thatë (opsionale)

Hapat e përgatitjes

  1. Ngrohe furrën në 200°C (392°F). Vër një letër pjekjeje në tavën e furrës.
  2. Shpëlaj troftat dhe thaji mirë me letër kuzhine. Kripoji nga brenda dhe nga jashtë, shto piperin.
  3. Mbushi zgavrën e secilës troftë me feta hudhre, feta limoni dhe majdanoz të freskët. Spërkati me rozmarinë nëse e përdor.
  4. Vendosi troftat në tavë, spërkati me vaj ulliri dhe lëngun e një limoni. Nëse përdor verë, hidhe përreth peshkut.
  5. Pjeki në furrë për 20–25 minuta, deri sa mishi të bëhet i bardhë e i butë dhe lëkura të marrë një nuancë të artë.
  6. Hiqi nga furra, leji të pushojnë 3–4 minuta. Serviroi me feta limoni të freskëta, majdanoz të grirë dhe një pikë vaj ulliri sipër.

Koha e përgatitjes: 10 minuta. Koha e gatimit: 20–25 minuta. Porcione: 4.

Ju bëftë mirë!

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