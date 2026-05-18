Trump tërheq padinë prej 10 miliardë dollarësh kundër IRS-së
Presidenti Donald Trump dhe Departamenti i Drejtësisë kanë arritur një marrëveshje për të rrëzuar një padi prej 10 miliardë dollarësh që ai ngriti kundër IRS-së për rrjedhjen e deklaratave të tij tatimore nga një kontraktor qeveritar, sipas një dokumenti gjyqësor të dorëzuar të hënën.
Zëdhënësit e ekipit ligjor të Trump dhe Departamentit të Drejtësisë nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për komente mbi kushtet e marrëveshjes, por avokatët e Trump paraqitën një njoftim të hënën në një gjykatë federale në Miami duke rrëzuar vullnetarisht padinë që ai ngriti në janar.
Veprimi gjyqësor erdhi pasi gjyqtarja e distriktit amerikan Kathleen Williams, e cila po mbikëqyr çështjen, ngriti dyshime nëse padia mund të vazhdonte, pasi Trump ishte në fakt si paditësi ashtu edhe i pandehuri.
Williams u kishte urdhëruar të dyja palëve të paraqisnin argumente zyrtare ligjore mbi këtë çështje deri të mërkurën dhe ndërmori hapin e pazakontë të emërimit të avokatëve të jashtëm për të këshilluar gjykatën mbi çështjet ligjore të përfshira. Ajo do të caktonte një seancë dëgjimore për këtë çështje javën e ardhshme, por padia e re e Trump pretendon se çështja tani ka mbaruar pasi ai ka të drejtë ta rrëzojë atë në një fazë të hershme pa miratim gjyqësor.
Ky zhvillim vjen katër muaj pasi Trump, djemtë e tij dhe biznesi familjar paditën IRS-në për 10 miliardë dollarë për dështimin në mbikëqyrjen e duhur të një kontraktori i cili zbuloi deklaratat tatimore të presidentit dhe individëve të tjerë të pasur në media shtatë vjet më parë.
Kontraktori, Charles Littlejohn, u deklarua fajtor në vitin 2023 për rrjedhjen e deklaratave të Trump së bashku me deklaratat e mijëra amerikanëve të tjerë të pasur. Një gjyqtar federal në Uashington e dënoi atë me pesë vjet burg , maksimumi që mund të merrte sipas marrëveshjes së pranimit të fajësisë që arriti me prokurorët. Littlejohn ka apeluar dënimin e tij, duke argumentuar se ishte tepër i ashpër.
Padia civile e Trumpit menjëherë shkaktoi kritika nga bota e taksave dhe ajo ligjore për shkak të risisë së një çështjeje në të cilën presidenti po padit qeverinë që ai drejton.
“Edhe pse Presidenti Trump pohon se po e ngre këtë padi në cilësinë e tij personale, ai është presidenti në detyrë dhe kundërshtarët e tij të emëruar janë subjekte, vendimet e të cilave i nënshtrohen udhëzimeve të tij”, shkroi Williams në një urdhër prej katër faqesh muajin e kaluar. “Nuk është e qartë për këtë Gjykatë nëse Palët janë mjaftueshëm të kundërta me njëra-tjetrën në mënyrë që të plotësojnë kërkesën [e Kushtetutës] për çështjen ose polemikën.”
John Koskinen, i cili drejtoi IRS-në nga viti 2013 deri në vitin 2017, tha se ishte i shqetësuar për çdo zgjidhje që Trump dhe familja e tij synojnë të arrijnë me qeverinë që ai drejton, veçanërisht jashtë fushëveprimit të gjykatës.
“Pyetja tani është se çfarë do të bëjnë ata privatisht, pasi me shkarkimin, nuk ka më një çështje për t’u zgjidhur”, tha ai në një email për POLITICO-n. “Nuk është e qartë se çfarë mund të jetë në gjendje të bëjë gjykatësja, por ndoshta ajo mund ta refuzojë kërkesën për shkarkim, përveç nëse palët shpjegojnë pse qeveria nuk i është përgjigjur padisë dhe nuk i bindin palët të bien dakord që çdo transferim fondesh duhet të bëhet dhe të shpjegohet publikisht.”
Nina Olson, një ish-avoke kombëtare e taksapaguesve, tha se masa e familjes Trump për të hedhur poshtë çështjen u bë më e lehtë sepse presidenti mbikëqyr në mënyrë efektive të dyja palët në çështje.
“Nuk duhet të shohim më tej sesa fakti që Departamenti i Drejtësisë nuk ka emëruar asnjë avokat për të ndjekur penalisht këtë çështje në emër të taksapaguesit amerikan, e lëre më të përgjigjet”, tha Olson, i cili tani drejton Qendrën jofitimprurëse për të Drejtat e Tatimpaguesve. “Dhe tani ky dështim përdoret për të justifikuar tërheqjen e çështjes. Do të shohim se çfarë do të ndodhë më pas dhe si do të dëmtohen më tej taksapaguesit amerikanë.”
IRS, Thesari dhe Departamenti i Drejtësisë nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment.
Menjëherë pasi ngriti padi në janar, Trump pranoi se ishte e pazakontë të ishte në të dyja anët e një padie.
“Është shumë interesante”, u tha Trump gazetarëve në Air Force One. “Po mendojmë të bëjmë diçka për bamirësi, ku unë do t’i jap paratë bamirësisë.”
Muajin e kaluar, avokatët e presidentit thanë se donin ta pezullonin padinë për 90 ditë për të arritur një marrëveshje me Departamentin e Drejtësisë “për të shmangur një padi të zgjatur”.
Në javët e fundit, dolën raportime rreth një zgjidhjeje të mundshme në këtë çështje, si pjesë e një përpjekjeje më të gjerë nga Departamenti i Drejtësisë për të zgjidhur një sërë pretendimesh ligjore që Trump dhe aleatët e tij kanë ngritur kundër qeverisë federale. Ato përfshijnë padi të ngritura nga pjesëmarrësit në sulmin e 6 janarit 2021 në Kapitol.
Demokratët e Dhomës së Përfaqësuesve, nëpërmjet grupit të tyre të punës për çështjet gjyqësore, i kërkuan Williams të bllokonte menjëherë çdo marrëveshje të mundshme zgjidhjeje që mund të “shpërblente aleatët, përfshirë gati 1,600 të pandehur të dënuar ose të akuzuar në lidhje me sulmin e 6 janarit në Kapitol”, sipas një dokumenti ligjor të nënshkruar nga 93 Demokratë të Dhomës së Përfaqësuesve dhe të paraqitur menjëherë pasi ekipi ligjor i Trump dorëzoi njoftimin e shkarkimit vullnetar.
“Asnjë president nuk mund të sajojë një padi të rreme për 10 miliardë dollarë dëmshpërblim kundër qeverisë, në mënyrë që të jetë paditës dhe i pandehur dhe pastaj ta ‘zgjidhë’ çështjen e tij të rreme kundër vetes si gjyqtar”, tha në një njoftim për shtyp përfaqësuesi Jamie Raskin (D-Md.), anëtari i lartë i Komitetit Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve.
Ligjvënësit demokratë reaguan me zemërim javën e kaluar ndaj raportimeve se Departamenti i Drejtësisë po planifikonte të krijonte një fond prej gati 1.8 miliardë dollarësh për të kompensuar mbështetësit e Trump që pretendojnë se ishin viktima të kurthit, forcës së tepërt ose ndjekjes penale keqdashëse nën administratën e mëparshme ose, në disa raste, për shkak të ngjarjeve që ndodhën gjatë mandatit të parë të Trump.
“Kjo administratë është e mbushur me korrupsion nga fillimi në fund, por nxitimi për një zgjidhje për të vjedhur 1.7 miliardë dollarë të taksapaguesve për një fond të fshehtë përpara se një gjyqtar të mund të hedhë poshtë padinë tuaj të pavlefshme do të ishte ndër aktet më të korruptuara në historinë politike amerikane”, tha senatori Ron Wyden (D-Oregon).
Bernie Becker kontribuoi në këtë raport.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.