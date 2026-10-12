🌫️
Tiranë 14°C · Mjegull 12 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 90.11 ▼1.89%
ARI 4,232 ▲0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $83,776 ▲ +0.82% ETH $2,546 ▲ +1.37% XRP $1.4054 ▲ +0.33% SOL $111.8600 ▲ +1.67%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.11 ▼1.89 % ARI 4,232 ▲0.37 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.11 ▼1.89 % ARI 4,232 ▲0.37 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Fustani i artë i Rihanna-së në Hangzhou: Muzeu i Mëndafshit hap retrospektivën e madhe të Guo Pei-t me 200 krijime Kinemate amerikane dhe kanadeze kalojnë 8 miliardë dollarë — viti më i mirë për kinematë që nga 2011-ta TSMC pritet të raportojë tremujorin e gjashtë radhazi me fitim rekord, i nxitur nga vërshimi i inteligjencës artificiale Banksy hyn në muze: zbulohet galeria sekrete e muraleve e Muzeut Lucas me 12 vepra të artistit anonim «The Broadway Show» fiton dy çmime Emmy në New York: Tamsen Fadal dhe Paul Wontorek triumfojnë në ceremoninë e arteve kreative
Menu
Teknologji

TSMC pritet të raportojë tremujorin e gjashtë radhazi me fitim rekord, i nxitur nga vërshimi i inteligjencës artificiale

Fitimi neto pritet të rritet me 65% në 23.4 miliardë dollarë; konferenca me analistët të enjten pritet të sjellë udhëzime të reja për vitin dhe detaje mbi zgjerimin në Texas

· 2 min lexim

Gjiganti tajvanez i çipave TSMC pritet të shpallë të enjten fitimin rekord për tremujorin e gjashtë radhazi, sipas raportimit të Reuters, i nxitur nga shpenzimet e papara për infrastrukturën e inteligjencës artificiale. Analistët e anketuar nga LSEG SmartEstimate parashikojnë rritje prej 65% të fitimit neto, në 746.3 miliardë dollarë tajvanezë (rreth 23.4 miliardë dollarë amerikanë).

Nëse parashikimet rezultojnë të sakta, kjo do të shënonte tremujorin e 11-të radhazi me rritje të fitimit për prodhuesin më të madh në botë të çipave me kontratë, si dhe fitimin më të lartë tremujor në historinë e kompanisë. Të enjten e kaluar, siç njofton Reuters, TSMC raportoi të ardhura rekord për tremujorin e tretë, me rritje vjetore prej 50%, duke konfirmuar vrullin e kërkesës për çipat e avancuar.

Kapitalizimi i tregut i kompanisë i afrohet 2.1 trilionë dollarëve, duke e bërë atë kompaninë më të vlefshme të Azisë — gati dyfishi i Samsung-ut. TSMC furnizon me çipa gjigantët si Nvidia dhe Apple, ndërsa kërkesa për kapacitetin e saj prodhues për çipat e AI dhe për teknologjinë e avancuar të paketimit CoWoS mbetet e fortë.

Konferenca e së enjtes me analistët, në orën 06:00 GMT, pritet të sjellë udhëzime për tremujorin e katërt dhe për vitin e plotë. Analisti i Morgan Stanley, Charlie Chan, pret që kompania ta ngrejë parashikimin vjetor të rritjes së të ardhurave në diapazonin “low-to-mid 40%”, të mbështetur nga kërkesa e fortë për çipat 3-nanometër.

Temë e pritshme e konferencës janë edhe planet e zgjerimit në Shtetet e Bashkuara: TSMC po investon 265 miliardë dollarë në fabrika në Arizona, me 100 miliardë dollarë shtesë të shpallur në korrik, ndërsa muajin e kaluar Reuters raportoi se kompania po vlerëson një investim potencial edhe në Texas. Javën e kaluar Elon Musk tha se kompanitë e tij do ta ndërtojnë dhe drejtojnë vetë kompleksin Terafab, me TSMC-në ndoshta si qiramarrëse të një pjese të tij. Aksionet e TSMC-së në bursën e Taipei-t janë rritur 63% këtë vit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu