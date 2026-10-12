TSMC pritet të raportojë tremujorin e gjashtë radhazi me fitim rekord, i nxitur nga vërshimi i inteligjencës artificiale
Fitimi neto pritet të rritet me 65% në 23.4 miliardë dollarë; konferenca me analistët të enjten pritet të sjellë udhëzime të reja për vitin dhe detaje mbi zgjerimin në Texas
Gjiganti tajvanez i çipave TSMC pritet të shpallë të enjten fitimin rekord për tremujorin e gjashtë radhazi, sipas raportimit të Reuters, i nxitur nga shpenzimet e papara për infrastrukturën e inteligjencës artificiale. Analistët e anketuar nga LSEG SmartEstimate parashikojnë rritje prej 65% të fitimit neto, në 746.3 miliardë dollarë tajvanezë (rreth 23.4 miliardë dollarë amerikanë).
Nëse parashikimet rezultojnë të sakta, kjo do të shënonte tremujorin e 11-të radhazi me rritje të fitimit për prodhuesin më të madh në botë të çipave me kontratë, si dhe fitimin më të lartë tremujor në historinë e kompanisë. Të enjten e kaluar, siç njofton Reuters, TSMC raportoi të ardhura rekord për tremujorin e tretë, me rritje vjetore prej 50%, duke konfirmuar vrullin e kërkesës për çipat e avancuar.
Kapitalizimi i tregut i kompanisë i afrohet 2.1 trilionë dollarëve, duke e bërë atë kompaninë më të vlefshme të Azisë — gati dyfishi i Samsung-ut. TSMC furnizon me çipa gjigantët si Nvidia dhe Apple, ndërsa kërkesa për kapacitetin e saj prodhues për çipat e AI dhe për teknologjinë e avancuar të paketimit CoWoS mbetet e fortë.
Konferenca e së enjtes me analistët, në orën 06:00 GMT, pritet të sjellë udhëzime për tremujorin e katërt dhe për vitin e plotë. Analisti i Morgan Stanley, Charlie Chan, pret që kompania ta ngrejë parashikimin vjetor të rritjes së të ardhurave në diapazonin “low-to-mid 40%”, të mbështetur nga kërkesa e fortë për çipat 3-nanometër.
Temë e pritshme e konferencës janë edhe planet e zgjerimit në Shtetet e Bashkuara: TSMC po investon 265 miliardë dollarë në fabrika në Arizona, me 100 miliardë dollarë shtesë të shpallur në korrik, ndërsa muajin e kaluar Reuters raportoi se kompania po vlerëson një investim potencial edhe në Texas. Javën e kaluar Elon Musk tha se kompanitë e tij do ta ndërtojnë dhe drejtojnë vetë kompleksin Terafab, me TSMC-në ndoshta si qiramarrëse të një pjese të tij. Aksionet e TSMC-së në bursën e Taipei-t janë rritur 63% këtë vit.
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