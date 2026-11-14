Angels shmangin arbitrazhin me Tyler Heinemanin, rikthejnë edhe Sammy Peraltën
Los Angeles Angels kanë njoftuar se kanë firmosur kapësin Tyler Heineman me një kontratë njëvjeçare për vitin 2027, me vlerë 1.2375 milionë dollarë — të njëjtën pagë që ai mori këtë sezon — duke shmangur kështu arbitrazhin, sipas MLB Trade Rumors.
Angels gjithashtu kanë rifirmosur hedhësin e majtë Sammy Peralta me një kontratë të ligave të vogla, me ftesë për stërvitjen pranverore.
Heineman, i cili mbush 36 vjeç në qershor, është një kapës udhëtues që ka luajtur për Marlins, Giants, Blue Jays, Pirates, Red Sox dhe Angels.
Në vitin 2025, si rezervë e Alejandro Kirkut në Toronto, ai goditi .289/.361/.416 në 174 paraqitje në pjatë, me 2.1 fWAR dhe nota të forta mbrojtëse. Ai u shfaq në dy ndeshje të fazës pas-sezonale gjatë rrugëtimit të Jays drejt Serisë Botërore.
Në vitin 2026 ai pati vështirësi: .175/.223/.220, ndërsa përqindja e tij e ecjeve ra në 2.5% — më e ulëta ndër të gjithë goditësit me të paktën 160 paraqitje në pjatë. Ai u caktua për largim kur Kirk u kthye nga lista e të dëmtuarve dhe u shkëmbye te Angels për para në dorë.
Ai ishte kandidat për të mos iu ofruar kontratë; Matt Swartz, bashkëpunëtor i MLB Trade Rumors, kishte parashikuar 1.5 milionë dollarë. Statcast ende e vlerësoi mbi mesatare punën e tij në kornizim dhe në kontrollin e lojës së vrapimit, ndërsa Angels aktualisht parashikojnë Heinemanin dhe Moisés Ballesterosin si dyshen e tyre të kapësve.
Peralta, i cili mbush 29 vjeç në maj, u hoq nga lista në fund të sezonit, zgjodhi agjencinë e lirë dhe u kthye. Ai ka një ERA 5.64 në 68 2/3 inning në ligat e mëdha. Në 241 inning në Triple-A gjatë katër viteve të fundit ai ka regjistruar 23% strikeout, 6.8% walk, ERA 5.08 dhe FIP 4.43. Ai nuk ka më opsione nëse hyn në listën aktive.
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