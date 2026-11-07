Ekspozita «Harmony of Ink» në Kioto: ankandi gjeneron 2.9 milionë dollarë, gati 400 koleksionistë në Muzeun e Kiotos
Ekspozita ndërkombëtare e artit bashkëkohor «Harmony of Ink: FAx26» në Muzeun e Kiotos dhe ankandi shoqërues mblodhën gati 400 pjesëmarrës online e fizikisht, me rreth 2.9 milionë dollarë vlerë transaksionesh veprash arti.
Ekspozita ndërkombëtare e artit bashkëkohor «Harmony of Ink: FAx26 Kyoto International Contemporary Art Exchange Exhibition», e mbajtur në Muzeun e Kiotos nga 23 deri më 25 tetor, dhe ankandi shoqërues i saj kanë gjeneruar një vlerë agregate transaksionesh prej rreth 2.9 milionë dollarësh, siç njofton PR Newswire në njoftimin e kompanisë organizatore FiEE, Inc. Ankandi u mbajt më 23 tetor dhe tërhoqi gati 400 pjesëmarrës, online dhe fizikisht.
Ngjarja u organizua nga FiEE Channel Limited, subsidiari i kompanisë teknologjike FiEE, Inc. (NASDAQ: FIEE), në partneritet me Muzeun e Kiotos. Sipas njoftimit, vlera prej 2.9 milionë dollarësh përfaqëson shitjet e veprave të artit dhe jo të ardhurat e kompanisë, ndërsa FiEE gjeneroi rreth 1.3 milionë dollarë të ardhura nga shërbimet e ankandit — një tregues, sipas kompanisë, i potencialit tregtar të modelit të saj që lidh zbulimin digjital me përvojat fizike (i ashtuquajturi model online-në-offline, O2O).
«Suksesi i ekspozitës sonë të artit në Kioto dhe i ankandit shoqërues tregon aftësinë e FiEE-së për ta kthyer angazhimin digjital në transaksione tregtare domethënëse», deklaroi Rafael Li, drejtor ekzekutiv dhe president i FiEE-së, duke shtuar se kompania synon koleksionistët e rinj — mijëvjeçarët dhe brezin Z — që kërkojnë origjinalitet, identitet kulturor dhe talentë të rinj përtej emrave të njohur.
Pas Kiotos, kompania planifikon ngjarje të rregullta vlerësimi arti dhe rrjetëzimi për koleksionistët, si dhe zhvillimin e shërbimeve të këshillimit artistik — rekomandime të personalizuara veprash, prezantime artistësh dhe ndihmë në blerje e në ndërtimin e koleksioneve. Zbulimi online mbështetet nga aplikacionet e kompanisë, ndërsa ekspozitat fizike u lejojnë koleksionistëve t’i shohin veprat nga afër dhe të krijojnë marrëdhënie me artistët.
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