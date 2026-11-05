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05 Nën 2026
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Greqia

Valë mbërritjesh në Kretë: 1.067 emigrantë që nga e diela, kërkime për të zhdukur pas mbytjes së një gomoneje pranë Chrysi-së

Situata në ishull përshkruhet si dramatike, ndërsa Roja Bregdetare dhe Frontex kërkojnë të zhdukur në detin e trazuar në jug të Ierapetrës

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Anije patrullimi e Rojes Bregdetare greke në det (foto ilustruese)

Fluksi i mbërritjeve të emigrantëve në Kretë është intensifikuar ndjeshëm ditët e fundit: siç njofton Kathimerini, që nga e diela kanë mbërritur në ishull 1.067 persona, ndërsa situata përshkruhet si “dramatike”. Shumica e mbërritjeve regjistrohen në Kretë dhe në ishullin Gavdos, me flukse që vijnë kryesisht nga Libia.

Në këtë sfond, autoritetet po zhvillojnë një operacion kërkim-shpëtimi në zonën detare në jug të Ierapetrës për emigrantë të mundshëm të zhdukur, pas mbytjes së një gomoneje pranë ishullit Chrysi, në jug të Kretës.

Sipas raportimit të ERT-së, operacioni nisi pasditen e së mërkurës, pasi një emigrant i gjetur në Chrysi dëshmoi se gomonia plastike me të cilën udhëtonte bashkë me persona të tjerë u mbyt rreth mesditës së të martës pranë ishullit. Numri i saktë i personave që ndodheshin në bord nuk është sqaruar ende.

Kërkimet koordinohen nga Qendra e Unifikuar e Koordinimit të Kërkimit dhe Shpëtimit dhe në to marrin pjesë dy anije patrullimi të Rojës Bregdetare, anije që lundrojnë në zonë dhe një mjet ajror i Frontex-it. Erërat perëndimore dhe veriperëndimore me forcë 5 deri në 6 ballë e vështirësojnë punën e ekipeve të shpëtimit, ndërsa deri në orët e pasdites së të mërkurës nuk kishte informacion për të mbijetuar të tjerë.

Sipas të dhënave të Ministrisë së Migracionit dhe Azilit, të cituara nga Kathimerini, nga 1 janari deri më 2 nëntor në Kretë kanë mbërritur gjithsej 21.689 emigrantë, shifër që e bën ishullin pikën kryesore të hyrjes së flukseve nga Libia lindore.

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