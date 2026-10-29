Vardari ishte shtatë sekonda larg fitores: Melsungeni barazoi 26-26 në Shkup dhe shkupjanët i thonë lamtumirë Ligës së Kampionëve
Faduil me shtatë gola dhe portieri Vallah me 14 pritje nuk mjaftuan: goli i Drostenit në sulmin e fundit la rezultatin 26-26, ndërsa Vislla e Melsungeni vazhdojnë në plejof dhe Vardari kalon në Ligën Europiane
Vardar 1961 e mbylli fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve në hendboll me një barazim dramatik 26-26 ndaj gjermanëve të Melsungenit, në ndeshjen e fundit, të xhiros së gjashtë të grupit B, të luajtur në sallën “Jane Sandanski” në Shkup, siç njofton 24 Rakomet. Vendasit shkuan në pushim me epërsi 14-12, por fitorja u iku nga duart në sekondat e fundit.
Mysafirët e nisën më mirë takimin dhe patën deri në tre gola epërsi, por Vardari reagoi, barazoi 10-10 dhe mori epërsinë e parë 12-11 me golin e Mateo Faduilit, duke e mbyllur pjesën e parë me rezultatin 14-12.
Pas pushimit, Melsungeni përmbysi rezultatin nga 15-13 në 15-16 dhe arriti edhe 19-17. Vardari u rikthye me dy gola radhazi të Vukashin Vorkapiqit dhe dy të Faduilit për 21-20, ndërsa portieri Millosh Vallah ishte shtylla e vendasve me 14 pritje.
Në fund u luajt gol për gol. Jaka Malus barazoi 24-24, Zhoao Pedro da Silva shënoi për 25-24 dhe Shtel u përgjigj për mysafirët. Edhe me një lojtar më pak, pas përjashtimit të Mario Stojanovskit, Faduil realizoi nga shtatë metrat për 26-25 në minutën e fundit. Megjithatë, në sulmin e fundit, Florian Drosten barazoi 26-26 vetëm shtatë sekonda para sirenës, duke ia mohuar Vardarit fitoren.
Më efikasi te Vardari ishte Faduil me shtatë gola; Vorkapiq shënoi katër, ndërsa Jankovski, Mitroviq dhe Da Silva nga tre, siç raporton edhe Gol.mk. Te Melsungeni, Shtel ishte golashënuesi më i mirë me tetë gola, ndërsa portieri Simiq regjistroi 11 pritje.
Me këtë rezultat, Vislla e Pllockut me tetë pikë dhe Melsungeni me shtatë vazhdojnë në plejofin e Ligës së Kampionëve, ndërsa Nanti me gjashtë dhe Vardari me tri pikë kalojnë në Ligën Europiane të EHF-së. Vardari e mbylli sezonin e rikthimit në elitë me katër humbje në fillim, pastaj fitoren në fushën e Nantit dhe këtë barazim.
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