VARSHAVË – Poloni-BM, marrëveshje trevjeçare për forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje
– Polonia dhe Britania e Madhe kanë nënshkruar një plan trevjeçar për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, me synim forcimin e kapaciteteve ushtarake, zhvillimin e industrisë së mbrojtjes dhe koordinimin përballë kërcënimeve të sigurisë në Evropë, sipas “Reuters”.
Marrëveshja u nënshkrua sot në Varshavë nga zëvendëskryeministri dhe ministri polak i Mbrojtjes, Władysław Kosiniak-Kamysz, dhe homologu i tij britanik, Wes Streeting, gjatë një takimi në Ministrinë polake të Mbrojtjes.
Kosiniak-Kamysz deklaroi se aleanca mes dy vendeve nuk ka qenë kurrë më e fortë, duke theksuar se plani parashikon stërvitje të përbashkëta ushtarake dhe zhvillimin e aftësive mbrojtëse.
Ai tha se dokumenti është rezultat i traktatit polako-britanik të nënshkruar në maj.
Gjatë bisedimeve, dy ministrat diskutuan gjithashtu për mbështetjen ndaj Ukrainës, sigurinë në Evropë dhe forcimin e krahut lindor të NATO-s.
Sipas Ministrisë polake të Mbrojtjes, plani përcakton drejtimet strategjike të bashkëpunimit ushtarak mes dy vendeve deri në fund të kësaj dekade, duke përfshirë përgatitjen për t’u përballur me kërcënimet hibride dhe forcimin e industrisë së mbrojtjes.
Ministri polak theksoi se Varshava dhe Londra mbështesin forcimin e aleancës transatlantike dhe bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ai shtoi se Evropa duhet të rrisë kapacitetet e veta të mbrojtjes, pa dobësuar lidhjet me Uashingtonin.
Kosiniak-Kamysz tha gjithashtu se Polonia do të përpiqet që Britania e Madhe të përfitojë nga programi i Bashkimit Evropian “SAFE”, i cili financon investimet në mbrojtje, si dhe do të mbështesë afrimin e Londrës me BE-në.
Nga ana e tij, Streeting deklaroi se të dyja vendet kanë të njëjtin vlerësim për kërcënimet me të cilat përballet Evropa.
Ai paralajmëroi se Rusia po vë në provë NATO-n dhe vendosmërinë e aleancës, duke përmendur edhe shkeljet e hapësirës ajrore polake nga dronët.
Sekretari britanik i Mbrojtjes nënvizoi se marrëveshja do të ndihmojë në forcimin e kapaciteteve ushtarake, industrisë së mbrojtjes dhe aleancës mes dy vendeve.
Ai e cilësoi Poloninë një nga partnerët më të rëndësishëm dhe më të besueshëm të Mbretërisë së Bashkuar në Evropë. /
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