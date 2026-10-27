🌤️
Tiranë 15°C · Kryesisht kthjellët 27 Tetor 2026
S&P 500 7,720 ▲0.57%
DOW 52,413 ▲0.1%
NASDAQ 26,444 ▲1.05%
NAFTA 100.05 ▼1.68%
ARI 4,073 ▲0.85%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
₿ CRYPTO
BTC $80,391 ▼ -0.33% ETH $2,341 ▲ +0.13% XRP $1.3198 ▲ +1.38% SOL $100.7800 ▼ -1.57%
S&P 500 7,720 ▲0.57 % DOW 52,413 ▲0.1 % NASDAQ 26,444 ▲1.05 % NAFTA 100.05 ▼1.68 % ARI 4,073 ▲0.85 % S&P 500 7,720 ▲0.57 % DOW 52,413 ▲0.1 % NASDAQ 26,444 ▲1.05 % NAFTA 100.05 ▼1.68 % ARI 4,073 ▲0.85 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
27 Tet 2026
Breaking
Zgjedhjet e parakohshme nuk i leverdisin as mazhorancës, as opozitës zyrtare Përurohet hapësira e transformuar e Njësisë Koronare në Klinikën e Kardiologjisë Tragjedi familjare në Tivar: burri qëlloi gruan dhe vrau veten, gruaja vdiq në spital Shabani e Qerimi në gjykatë lidhur me spiunazhin për BIA-n, dëshmitari zbulon detaje nga takime Sulm i përgjakshëm me dron ushtarak në treg në Sudan, 21 të vdekur dhe 40 të plagosur
Menu
Bota

VARSHAVË – Poloni-BM, marrëveshje trevjeçare për forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje

· 2 min lexim
forcimin e

– Polonia dhe Britania e Madhe kanë nënshkruar një plan trevjeçar për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, me synim forcimin e kapaciteteve ushtarake, zhvillimin e industrisë së mbrojtjes dhe koordinimin përballë kërcënimeve të sigurisë në Evropë, sipas “Reuters”.

Marrëveshja u nënshkrua sot në Varshavë nga zëvendëskryeministri dhe ministri polak i Mbrojtjes, Władysław Kosiniak-Kamysz, dhe homologu i tij britanik, Wes Streeting, gjatë një takimi në Ministrinë polake të Mbrojtjes.

Kosiniak-Kamysz deklaroi se aleanca mes dy vendeve nuk ka qenë kurrë më e fortë, duke theksuar se plani parashikon stërvitje të përbashkëta ushtarake dhe zhvillimin e aftësive mbrojtëse.

Ai tha se dokumenti është rezultat i traktatit polako-britanik të nënshkruar në maj.

Gjatë bisedimeve, dy ministrat diskutuan gjithashtu për mbështetjen ndaj Ukrainës, sigurinë në Evropë dhe forcimin e krahut lindor të NATO-s.

Sipas Ministrisë polake të Mbrojtjes, plani përcakton drejtimet strategjike të bashkëpunimit ushtarak mes dy vendeve deri në fund të kësaj dekade, duke përfshirë përgatitjen për t’u përballur me kërcënimet hibride dhe forcimin e industrisë së mbrojtjes.

Ministri polak theksoi se Varshava dhe Londra mbështesin forcimin e aleancës transatlantike dhe bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ai shtoi se Evropa duhet të rrisë kapacitetet e veta të mbrojtjes, pa dobësuar lidhjet me Uashingtonin.

Kosiniak-Kamysz tha gjithashtu se Polonia do të përpiqet që Britania e Madhe të përfitojë nga programi i Bashkimit Evropian “SAFE”, i cili financon investimet në mbrojtje, si dhe do të mbështesë afrimin e Londrës me BE-në.

Nga ana e tij, Streeting deklaroi se të dyja vendet kanë të njëjtin vlerësim për kërcënimet me të cilat përballet Evropa.

Ai paralajmëroi se Rusia po vë në provë NATO-n dhe vendosmërinë e aleancës, duke përmendur edhe shkeljet e hapësirës ajrore polake nga dronët.

Sekretari britanik i Mbrojtjes nënvizoi se marrëveshja do të ndihmojë në forcimin e kapaciteteve ushtarake, industrisë së mbrojtjes dhe aleancës mes dy vendeve.

Ai e cilësoi Poloninë një nga partnerët më të rëndësishëm dhe më të besueshëm të Mbretërisë së Bashkuar në Evropë. /

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu