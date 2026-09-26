Red Sox dhe Yankees përballen në rundin Wild Card të MLB 2026
Boston Red Sox do të ndeshen me New York Yankees në rundin Wild Card të playoff-it të MLB 2026, pas fitores 4-3 të Red Sox ndaj Chicago Cubs që vulosi kualifikimin e tyre.
Siç raporton Bleacher Report, fitimi 4-3 i enjte mbrëma ndaj Cubs bëri të mundur që Red Sox të udhëtojnë drejt Bronx për Ndeshjen 1 të serisë të martën e ardhshme; Ndeshja 2 është e planifikuar për të mërkurën, ndërsa, nëse do të nevojitet, Ndeshja 3 vendimtare do të luhet të enjten. Të tre takimet do të transmetohen në NBC/NBCSN dhe do të jenë të disponueshme për streaming në Peacock.
Kjo do të jetë përballja e shtatë mes Red Sox dhe Yankees në playoff; takimi i fundit ndodhi në serinë Wild Card të 2025, kur Yankees humbën ndeshjen e parë por fituan dy ndeshjet e mëpasshme për të kaluar më tej — me Cam Schlittler që vendosi rezultatin në Ndeshjen 3, duke e bërë skuadrën e tij të tretën në histori që avancon në seri pas një humbjeje në raundin e parë. Gjatë këtij sezoni të rregullt, Yankees fituan serinë direkte 7-6 (4-2 në shtëpi) dhe arritën një fitore të thellë 16-1 më 30 gusht në Yankee Stadium.
Yankees hyjnë në serinë me një renditje të fortë në pararozën e fillimit, me përpilimin e startuesve që përfshin Schlittler, Gerrit Cole, Max Fried dhe Carlos Rodón, megjithëse priten shqetësime mbi pjesëmarrjen e Aaron Judge, i dyshuar për të munguar për shkak të një tërheqje në viçin e djathtë. Bostonit po ashtu i vijnë probleme dëmtimesh—closeri Aroldis Chapman dhe lojtari i jashtëm Ceddanne Rafaela po trajtojnë çështje shëndetësore—por skuadra mbështetet te fillimi i rotacionit me Payton Tolle, Sonny Gray dhe Ranger Suarez. Me dy rotacione që kanë qenë ndër më efikaset gjatë sezonit, pritet një duel i fortë i pikatave të para kur nis Ndeshja 1 të martën me orar ende për t’u përcaktuar, sipas Bleacher Report.
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