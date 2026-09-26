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26 Sht 2026
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Mali i Zi

Çulafiq priti shkencëtaret që zbuluan gjininë e re bimore: Ruajtja e vlerave natyrore, parakusht i zhvillimit të qëndrueshëm

Ministri i Ekologjisë priti fitueset e Çmimit të 13 Korrikut, dr. Snežana Dragiqeviq dhe dr. Snežana Vuksanoviq, të cilat zbuluan gjininë e re bimore Petrolamium crnojevicii

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Ministri i Ekologjisë, Damjan Çulafiq

Ministri i Ekologjisë, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zhvillimit të Veriut, Damjan Çulafiq, priti fitueset e Çmimit të 13 Korrikut, dr. Snežana Dragiqeviq dhe dr. Snežana Vuksanoviq, të cilat arritën një zbulim shkencor jashtëzakonisht të rëndësishëm — gjininë e re bimore Petrolamium crnojevicii.

Siç thuhet në njoftimin e Ministrisë së Ekologjisë, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zhvillimit të Veriut, Çulafiq i uroi edhe një herë shkencëtaret për çmimin prestigjioz, duke theksuar se me arritjen e tyre të jashtëzakonshme shkencore Mali i Zi është prezantuar në dritën më të mirë, dhe se puna e tyre përfaqëson një kontribut të rëndësishëm për shkencën dhe afirmimin e vlerave natyrore të vendit.

Dragiqeviq dhe Vuksanoviq thanë se reagimet e publikut ndaj çmimit të tyre kanë qenë shumë emocionale, gjë që, siç theksuan ato, konfirmon më tej rëndësinë e punës dhe zbulimit të tyre.

Siç shtohet në njoftim, gjatë takimit u diskutua edhe për rëndësinë e mbrojtjes së natyrës dhe ruajtjes së biodiversitetit, me qëndrim të përbashkët se natyra duhet të jetë hapi i parë në planifikim dhe vendimmarrje që lidhen me zhvillimin dhe menaxhimin e hapësirës. Bashkëbiseduesit u pajtuan se ruajtja e vlerave natyrore është një nga parakushtet e rëndësishme të zhvillimit të qëndrueshëm, dhe se kërkimet shkencore dhe njohuritë profesionale luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e mbrojtjes së mjedisit.

Burimi: Vijesti

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