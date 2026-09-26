Çulafiq priti shkencëtaret që zbuluan gjininë e re bimore: Ruajtja e vlerave natyrore, parakusht i zhvillimit të qëndrueshëm
Ministri i Ekologjisë priti fitueset e Çmimit të 13 Korrikut, dr. Snežana Dragiqeviq dhe dr. Snežana Vuksanoviq, të cilat zbuluan gjininë e re bimore Petrolamium crnojevicii
Ministri i Ekologjisë, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zhvillimit të Veriut, Damjan Çulafiq, priti fitueset e Çmimit të 13 Korrikut, dr. Snežana Dragiqeviq dhe dr. Snežana Vuksanoviq, të cilat arritën një zbulim shkencor jashtëzakonisht të rëndësishëm — gjininë e re bimore Petrolamium crnojevicii.
Siç thuhet në njoftimin e Ministrisë së Ekologjisë, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zhvillimit të Veriut, Çulafiq i uroi edhe një herë shkencëtaret për çmimin prestigjioz, duke theksuar se me arritjen e tyre të jashtëzakonshme shkencore Mali i Zi është prezantuar në dritën më të mirë, dhe se puna e tyre përfaqëson një kontribut të rëndësishëm për shkencën dhe afirmimin e vlerave natyrore të vendit.
Dragiqeviq dhe Vuksanoviq thanë se reagimet e publikut ndaj çmimit të tyre kanë qenë shumë emocionale, gjë që, siç theksuan ato, konfirmon më tej rëndësinë e punës dhe zbulimit të tyre.
Siç shtohet në njoftim, gjatë takimit u diskutua edhe për rëndësinë e mbrojtjes së natyrës dhe ruajtjes së biodiversitetit, me qëndrim të përbashkët se natyra duhet të jetë hapi i parë në planifikim dhe vendimmarrje që lidhen me zhvillimin dhe menaxhimin e hapësirës. Bashkëbiseduesit u pajtuan se ruajtja e vlerave natyrore është një nga parakushtet e rëndësishme të zhvillimit të qëndrueshëm, dhe se kërkimet shkencore dhe njohuritë profesionale luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e mbrojtjes së mjedisit.
Burimi: Vijesti
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.