Plej-ofi i MLB 2026: Përditësimi i tabelës dhe garat e ashpra për vendet Wild Card
Me vetëm dy ndeshje të mbetura në renditje, tabloja e plej-ofit të MLB mbetet e hapur dhe e paqëndrueshme. Në Ligën Kombëtare, Arizona Diamondbacks kanë shënuar gjashtë fitore rresht dhe synojnë të kalojnë Philadelphia Phillies për vendin e tretë të Wild Card, ndërsa San Diego Padres mund të sigurojnë vendin kryesor të Wild Card me një fitore ose nëse Chicago Cubs dhe Phillies humbasin ndeshjet e tyre. Në Ligën Amerikane, New York Yankees dhe Boston Red Sox do të përballen përsëri në Wild Card për të dytin vit rresht, ndërsa Chicago White Sox mbajnë aktualisht vendin e tretë të Wild Card dhe kanë edhe shanse për të siguruar vendin e dytë dhe një bye në rundin e parë, megjithëse ndodhen një ndeshje pas Cleveland Guardians në divizionin AL Central.
Siç raporton Bleacher Report, situata për Phillies është bërë gjithnjë e më shqetësuese: skuadra ka realizuar mesatarisht 3.68 pikë për ndeshje këtë shtator, shifra e dytë më e ulët në ligë, ndërsa bullpen-i po vuan me një ERA prej 5.23. Me dy ndeshje të mbetura, Philadelphia është vetëm një ndeshje përpara Diamondbacks, të cilët kanë fituar gjashtë ndeshje rresht dhe zotërojnë avantazhin në rast barazimi për vendin e fundit të Wild Card. Më 23 shtator, FanGraphs vlerësoi se Phillies kishin një probabilitet 96.9% për t’u kualifikuar në plej-of, një shifër që tani duket shumë e brishtë përballë këtij përkeqësimi.
Padres paraqiten si një forcë e rrezikshme në postseason falë një bullpen-i të fortë dhe formës së mirë që nga fillimi i gushtit, kur skuadra regjistroi bilancin 33-17. Emra si Adrian Morejon dhe mbyllësi Mason Miller i kanë dhënë stabilitet stafit të picheve, ndërsa rikthimet dhe paraqitjet e lojtarëve në sulm kanë rritur pritshmëritë për një rrugëtim të thellë në plej-of. Megjithatë, të dhënat historike tregojnë se goditjet shpesh nuk shfaqen me të njëjtin ritëm në tetor, ndaj kundërshtarët duhet të mbeten vigjilentë përpara fazës finale.
Sipas Bleacher Report, çdo skenar mbetet i hapur dhe vendimet do të përcaktohen në ndeshjet e fundit: ekipe të ndryshme kanë shfaqur luhatje dhe momentum ndryshues, prandaj dy ndeshjet e mbetura do të jenë vendimtare për përbërjen përfundimtare të plej-ofit.
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