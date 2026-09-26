MJU: Konsultimet e Periqit me qytetarët nuk janë të palejueshme, por nuk zëvendësojnë debatin publik
Ministria e Administratës Publike konstatoi se konsultimet e organizuara nga kryetari i Kuvendit të Kryeqytetit nuk kanë karakter të detyrueshëm ligjor, por mund të shërbejnë si kanal shtesë komunikimi me qytetarët
Ministria e Administratës Publike (MJU) vlerësoi se konsultimet me qytetarët, të organizuara nga kryetari i Kuvendit të Kryeqytetit, Srđan Periq, nuk janë të palejueshme, edhe pse një formë e tillë konsultimi nuk parashikohet posaçërisht me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale as me Statutin e Kryeqytetit.
Në gjetjen e mbikëqyrjes administrative, në të cilën gazeta “Vijesti” ka pasur qasje, theksohet se konsultimet mund të shërbejnë si kanal shtesë komunikimi me qytetarët dhe publikun e interesuar, por nuk mund të zëvendësojnë debatin publik as ndonjë procedurë tjetër që është e detyrueshme sipas ligjit apo akteve lokale. “Vetë fakti që një mekanizëm konsultativ shtesë nuk rregullohet veçmas me ligj apo Statut nuk e bën zbatimin e tij të palejueshëm, përderisa nuk është në kundërshtim me rregulloret në fuqi, zbatohet në kuadër të kompetencave të organit dhe nuk i atribuohet efekt juridik që kuadri ligjor në fuqi nuk e njeh”, thuhet në gjetjen e MJU-së, e cila iu dërgua dje Kuvendit të Kryeqytetit.
Mbikëqyrja u nis pasi Sekretariati për vetëqeverisje lokale dhe bashkëpunim me shoqërinë civile i Kryeqytetit iu drejtua Ministrisë lidhur me thirrjen publike që Periq publikoi më 17 korrik për konsultime mbi materialet e planifikuara për seancën e 20-të të Kuvendit të Kryeqytetit. Konsultimet u mbajtën më 22 dhe 23 korrik, ndërsa ftesa iu drejtua qytetarëve, organizatave joqeveritare, universiteteve, bashkësive lokale, mediave, biznesit dhe publikut tjetër të interesuar. MJU konstatoi gjithashtu se thirrja publike nuk përmbante bazë ligjore, por kishte formën e njoftimit, përkatësisht të shkresës.
Ministria theksoi se konsultimi me qytetarët përfaqëson, nga njëra anë, mënyrë realizimi të demokracisë pjesëmarrëse lokale, dhe nga ana tjetër instrument të qeverisjes më cilësore lokale. Përmes proceseve konsultative, pushtetet lokale marrin informacione për nevojat, interesat, qëndrimet dhe propozimet e qytetarëve, të cilat mund t’i përdorin gjatë krijimit, miratimit dhe zbatimit të politikave publike lokale.
MJU rekomandoi që, nëse një model i tillë konsultimi do të përdoret edhe në të ardhmen, të rregullohet formalisht me akt të përgjithshëm — duke përcaktuar qartë qëllimin e konsultimeve, mënyrën e zbatimit të tyre, raportin me format ekzistuese të pjesëmarrjes, si dhe mënyrën e evidentimit dhe shqyrtimit të rezultateve të tyre. Ministria i rekomandoi gjithashtu Periqit që konsultimet e ardhshme të organizohen ekskluzivisht në kuadër të kompetencave të kryetarit të Kuvendit dhe që ato të mos ndryshojnë as të zëvendësojnë procedurat e parashikuara tashmë me ligj, Statut apo akte të tjera.
Burimi: Vijesti
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