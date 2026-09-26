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RIK-u shpall listën “Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije” për zgjedhjet e 25 tetorit

Lista u miratua me 23 vota pro pasi u ndreqën mangësitë brenda afatit 48-orësh; kandidatja Danijela Sinadinović u tërhoq, u pranua kandidatura e Vera Filipovićit.

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Bogoljub Kariç

Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) i Serbisë shpalli sot listën zgjedhore “Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije – BK” për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit.

Në seancën e RIK-ut, raportuesi Millosh Sreçkoviç kujtoi se Komisioni i kishte dhënë afat 48-orësh Pokretit snaga Srbije për të ndrequr mangësitë që pengonin shpalljen e listës. Paraqitësi i listës veproi sipas vendimit: tërhoqi kandidaturën e Danijela Sinadinoviçit dhe pranoi kandidaturën e Vera Filipoviçit, duke plotësuar kështu të gjitha kushtet për shpalljen.

Për shpalljen e listës votuan 23 anëtarë të RIK-ut, pa asnjë votë kundër.

Kontekst: më herët gjatë ditës, Bogoljub Kariç i dorëzoi RIK-ut dokumentacionin me 10.603 firma të vlefshme, mbi pragun e kërkuar, pas plotësimit të dokumentacionit sipas vendimit të Komisionit.

Bogoljub Kariç (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Burimi: Nova.rs

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