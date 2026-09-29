Vuçiç nga Borsko jezero: “Për 3 tetorin po përgatisim një surprizë të madhe” — në Arena prezantohet programi i “Serbisë së Bashkuar”
Bartësi i listës “Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar” njoftoi se do të qëndrojë në Borsko jezero deri më 3 tetor, ndërsa atë ditë në Beogradska Arena do të shpaloset plani i detajuar me ide dhe program konkrete për periudhën e ardhshme.
Aleksandar Vuçiç, bartësi i listës zgjedhore “Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar”, u shpall mbrëmë nga Borsko jezero, ku ndodhet në fushatë zgjedhore, se do të qëndrojë atje deri më 3 tetor. “Deri në atë datë nuk kthehem në Beograd”, tha ai, siç njofton gazeta Blic, “dhe më pas spektakël në Arena”.
Për 3 tetorin, Vuçiçi premtoi atë që e quajti “një surprizë të madhe” në Beogradska Arena, ku do të prezantohet vizioni i “Serbisë së Bashkuar”: një plan i detajuar me ide dhe program konkrete për periudhën e ardhshme, sipas raportimit të televizionit B92.
Njoftimi vjen në kuadër të fushatës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit. Vuçiçi dha dorëheqjen nga posti i presidentit më 27 shtator për të kandiduar si kryeministër, në një garë ku lista e tij përballet me lëvizjen studentore “Students Win” dhe forcat opozitare.
Detajet e “surprizës” së 3 tetorit nuk janë zbuluar ende; sipas Vuçiçit, në Arena do të shpaloset programi i plotë i listës që ai udhëheq.
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