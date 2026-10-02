Wall Street në rritje të premten: Nasdaq në rekord pasi raporti i dobët i punësimit zbut pritjet për rritjen e normave të Fed-it
Bursa amerikane ishte në rritje gjatë tregtimit të së premtes, me indeksin Nasdaq që arriti një nivel rekord, pasi raporti i dobët i punësimit për shtatorin zbuti pritjet e tregjeve për një rritje të re të normave të interesit nga Rezerva Federale.
Gjatë seancës së së premtes, më 2 tetor, Dow Jones u rrit me rreth 0.8%, ose 385 pikë, indeksi S&P 500 avancoi me rreth 1%, ndërsa Nasdaq fitoi 1.2–1.4%, duke shënuar nivelin më të lartë të të gjitha kohërave. Rritjen e udhëhoqën aksionet e teknologjisë dhe prodhuesit e çipeve — SpaceX u ngjit me 6%, ndërsa ASML me 3%, siç njofton Investopedia.
Raporti i Departamentit të Punës, i publikuar paraditen e së premtes, tregoi se ekonomia amerikane shtoi vetëm 29,000 vende pune në shtator, shumë nën pritjet e analistëve prej rreth 84,000–90,000. Shkalla e papunësisë u ngjit në 4.2%, ndërsa rritja e pagave ishte vetëm 0.1% në bazë mujore dhe 3% në bazë vjetore — niveli më i ulët që nga maji 2021. Për më tepër, shifrat e korrikut dhe gushtit u rishikuan poshtë me 60,000 vende pune gjithsej.
Tregu i bonove reagoi menjëherë: rendimenti i bonove 10-vjeçare ra në rreth 5.2%, nga maksimumi 24-vjeçar prej rreth 5.35% që preku të enjten, ndërsa rendimenti dyvjeçar zbriti në rreth 4.76%, sipas Barron’s. Rënia e rendimenteve e bën më pak të kushtueshëm financimin dhe ul presionin mbi vlerësimet e aksioneve, sidomos atyre të teknologjisë.
Investitorët tani po vënë bast se Rezerva Federale do të tërhiqet nga përshkallëzimi i mëtejshëm monetar: sipas mjetit CME FedWatch, tregtarët i japin vetëm 18–21% shanse një rritjeje të normave në mbledhjen e 27–28 tetorit, krahasuar me 64% një javë më parë, siç shkruan Wall Street Journal.
Vlen të theksohet se raporti i punësimit në vetvete u pasqyrua më herët gjatë ditës edhe në një shkrim të veçantë të redaksisë; ky artikull trajton reagimin e tregjeve financiare, një zhvillim i ri që erdhi pas publikimit të shifrave.
Analistët paralajmërojnë megjithatë se euforia mund të jetë e përkohshme: nëse inflacioni vijon të mbetet i lartë, Fed-i mund të mbajë një ton të ashpër, ndërsa çdo rishikim i mëtejshëm i të dhënave të punësimit do të mbahet nën vëzhgim të rreptë nga investitorët.
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