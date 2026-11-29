Karlsson bën hat trick dhe ngjitet i dyti në historinë e Vegasit, Golden Knights mundin Canadiens 6-2
Vegas Golden Knights mposhtën Montreal Canadiens me rezultatin 6-2, të shtunën mbrëma (28 nëntor 2026), në Las Vegas, në një ndeshje ku William Karlsson shkëlqeu me hat trick dhe u ngjit në vendin e dytë të listës së pikëve në historinë e klubit, sipas përmbledhjes së ESPN-së, bazuar në raportimin e Associated Press.
Trevor Connelly hapi rezultatin për Vegasin në 6:18 të periodës së parë, me golin e tij të 10-të të sezonit, me asistim të Rasmus Andersson. Juraj Slafkovsky barazoi për Montrealin në 13:36, me asistime të Dylan Larkin — ish-kapiteni i Detroit Red Wings, tashmë te Canadiens — dhe Cole Caufield. Por Victor Olofsson riktheu epërsinë e Golden Knights në 16:42, me asistime të Jack Eichel dhe Shea Theodore.
Në periodën e dytë, William Karlsson shënoi në 8:42, me asistime të Ivan Barbashev dhe Andersson, për 3-1, ndërsa Nick Suzuki ngushtoi në 3-2 për Montrealin në 18:52, me asistime të Jake Evans dhe Alexandre Carrier.
Perioda e tretë ishte e Karlsson. Pasi Tomas Hertl shënoi në 7:48, me asistime të Mitch Marner dhe Eichel, Karlsson gjeti rrjetën në 8:05, me asistime të Marner dhe Connelly, dhe sërish në 15:32, me asistime të Brayden McNabb dhe Eichel, duke plotësuar hat trick-un me golat e tij të 7-të, 8-të dhe 9-të të sezonit.
Me këto tri gola, Karlsson u ngjit në vendin e dytë të listës së pikëve në historinë e Vegas Golden Knights. Eichel mbylli mbrëmjen me tri asistime, ndërsa portieri Adin Hill bëri 22 pritje për Vegasin.
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