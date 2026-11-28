Rezonanca e Brown nuk tregon dëmtim të ri, 76ers e quajnë shenjë pozitive
Philadelphia 76ers morën lajmin që shpresonin të premten: rezonanca magnetike e muskulit të pasmë të kofshës së majtë të Jaylen Brown nuk tregoi përkeqësim apo dëmtim të ri, njoftoi skuadra, sipas raportimit të ESPN. Trajneri Nick Nurse e quajti këtë ‘lajm të mirë’ dhe ‘shenjë pozitive’, sepse pikërisht një përkeqësim i ri ishte shqetësimi fillestar i 76ers.
Brown mbetet megjithatë jashtë për ndeshjen e Kupës së NBA-së të së premtes ndaj Indiana Pacers dhe nuk është me skuadrën në këtë udhëtim, i cili mbyllet të shtunën ndaj Houston Rockets. Kthimi më i hershëm i mundshëm është 1 dhjetori, kur 76ers presin Memphis Grizzlies.
Shqetësimi nisi javën e kaluar në fitoren ndaj Brooklyn Nets, ku Brown barazoi rekordin e tij sezonal me 31 pikë, por u largua herët për shkak të ndrydhjes në muskulin e pasmë të kofshës së majtë dhe humbi dy fitoret pasuese ndaj Orlando Magic dhe Milwaukee Bucks. Ai u kthye të hënën në humbjen ndaj Portland Trail Blazers me 20 pikë, por pranoi se ndiente ende dhimbje.
Të mërkurën, në fitoren ndaj Miami Heat, Brown shënoi pikën e tij të gjashtë me një gjuajtje hap-prapa vonë në periodën e dytë, tundte kokën, kapi muskulin e pasmë dhe sinjalizoi stolin se duhej të dilte. Këtë sezon ai ka humbur edhe dy ndeshje të tjera më herët për të njëjtën ndrydhje dhe mesatarisht ka 21.4 pikë, 6.0 kërcime dhe 3.4 asistime.
Te 76ers, qendra Joel Embiid, i cili ka humbur dy ndeshjet e fundit për shkak të sëmundjes, është në dyshim për ndaj Pacers, ndërsa sulmuesi Dean Wade (muskuli i pasmë) është jashtë. Ndeshja e së premtes është finalja e fazës së grupeve të Kupës së NBA-së: me një fitore, Filadelfia fiton Grupin B të Lindjes dhe kalon në fazën eliminatore për herë të parë në historinë e franchise.
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