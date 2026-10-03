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Teater

Wendie Malick dhe Tony Shalhoub kryesojnë leximin e 100-të të «Portrait of a Woman in Repose» në Westport

Westport Country Playhouse feston 20-vjetorin e serisë «Script in Hand» me dramën e Nicky Glossman-it; leximi jubilar mbahet më 5 tetor në orën 19:00, nën regjinë e James Glossman-it.

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Wendie Malick dhe Tony Shalhoub do të jenë yjet e leximit të 100-të të serisë së njohur «Script in Hand» në Westport Country Playhouse të Connecticut-it, ku do të ngjiten në skenë me dramën «Portrait of a Woman in Repose» të Nicky Glossman-it më 5 tetor, në orën 19:00, siç njofton Playbill.

Leximi festiv shënon dy dekada nga nisja e serisë së leximeve dramatike të teatrit, një traditë e themeluar nga Annie Keefe dhe e kuruar tashmë nga drejtori artistik Mark Shanahan. “Është leximi ynë i 100-të i ‘Script in Hand’!”, u shpreh Shanahan, duke shtuar se për këtë natë jubile donte “diçka vërtet të veçantë, plot humor, magji dhe zemër”. Sipas tij, drama e Glossman-it “ka të gjitha këto”, përveçse është “një festë për tre aktorë të mrekullueshëm”.

«Portrait of a Woman in Repose» vendoset në Francën e Restaurimit, në vitin 1818: një punë e thjeshtë konservimi arti bashkon Madame Anne Dulac-in, të kthyer rishtazi nga mërgimi, me Jean Howlitz-in, ish-piktor me një të kaluar të ndërlikuar, dhe Roderick Calley-n, menaxherin mendjemprehtë të punëve të saj. Regjinë e leximit e mban James Glossman, ndërsa menaxherja e skenës do të jetë Nicole Caroselli.

Për Tony Shalhoub-in, fitues i çmimit Tony dhe i Emmy-t, i njohur për rolet në «Monk», «The Band’s Visit» dhe «The Marvelous Mrs. Maisel», kjo është një rikthim në skenën teatrore pas angazhimeve të shumta në ekran; edhe Wendie Malick, e njohur nga «Just Shoot Me!», «Hot in Cleveland» dhe «Shrinking», i bashkohet ansamblit jubilar. Biletat kushtojnë 35 dollarë, ndërsa pjesa tjetër e kastit do të shpallet në ditët në vijim.

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