«Werwulf» i Robert Eggers publikon teaser-in e ri misterioz: trailer-i i plotë zyrtar del sot, më 26 shtator
Horror-i mesjetar i autorit të "Nosferatu"-s me Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe dhe Lily-Rose Depp zbulon trailer-in e dytë pak para debutimit në kinema më 25 dhjetor.
Regjisori Robert Eggers, emri pas hororëve kritikërisht të vlerësuar The Witch dhe Nosferatu, ka ndezur interesin e fansave me një teaser të ri 15-sekondësh për filmin e tij mesjetar Werwulf. Klipi i shkurtër përfundon me një ulërimë dhe një hënë të frikshme pas reve, duke lënë shikuesit me një ndjenjë tronditëse paraprake të atmosferës së filmit.
Teaser-i u publikua në llogarinë zyrtare të filmit në X, ku u njoftua gjithashtu se trailer-i i plotë zyrtar del sot, më 26 shtator 2026. Ky është material i dytë promovues i filmit, pas trailer-it të parë të publikuar më 29 qershor 2026, ndërsa posteri zyrtar u zbulua një muaj më vonë, në korrik.
Në role kryesore shfaqet Aaron Taylor-Johnson, i shoqëruar nga Willem Dafoe dhe Lily-Rose Depp — treshen që punoi me Eggers te Nosferatu (2024). Në kast bashkohet edhe Ralph Ineson, një tjetër bashkëpunëtor i besuar i regjisorit. Skenari është shkruar nga Eggers së bashku me poetin dhe novelistin islandez Sjón, ndërsa logline-i zyrtar e përshkruan filmin si «një histori tronditëse për devotshmërinë, dënimin dhe djallin brenda njeriut».
Eggers ka theksuar më parë se mitologjia e Werwulf-it nuk i përmbahet klisheve klasike të filmave për ujqit — pa kafshim që kthehet në mallkim, pa plumba argjendi. Premiera në kinematë e SHBA-së është caktuar për më 25 dhjetor 2026.
Burimi: ComingSoon
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