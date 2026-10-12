Luftimet e ashpra vazhdojnë në Taiz: ushtria e Jemenit zgjeron sulmet ajrore ndaj pozicioneve të Huthi-t
Forcat qeveritare kryen sulme të reja ajrore ndaj frontit Al Qasr, nga ku Huthi-t nisën sulmin masiv të së shtunës, ndërkohë që përforcimet po mbërrijnë.
Luftimet mes ushtrisë qeveritare të Jemenit dhe Huthi-ve kanë vazhduar me intensitet në provincën e Taizit, ku forcat qeveritare zgjeruan sulmet ajrore ndaj disa pozicioneve të grupit Ansar Allah (Huthi), raporton korrespondentja e Al Jazeera, Maha Ali, nga Taizi.
Sipas raportimit, rreth tre sulme ajrore goditën frontin Al Qasr — pikërisht frontin nga ku Huthi-t nisën sulmin masiv të së shtunës — ndërkohë që përforcime të reja vazhdojnë të mbërrijnë për forcat qeveritare.
Luftimet janë përqendruar në frontet jugore dhe perëndimore të provincës, krahas fushatës së qeverisë në bregun perëndimor të Detit të Kuq, ku beteja për kontrollin e Ngushticës Bab al-Mandeb vazhdon me ashpërsi.
Përshkallëzimi vjen në një moment kur Jemeni është shndërruar në një nga frontet më të nxehta të luftës SHBA–Iran: Huthi-t kanë goditur vazhdimisht aeroportet saudite, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka intensifikuar sulmet ajrore ndaj pozicioneve të tyre.
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