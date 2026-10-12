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Konflikti SHBA - Iran

Australia dënon sulmet e Huthi-t ndaj Arabisë Saudite: qytetarët të shmangin udhëtimin në Riad

Ministrja e Jashtme Penny Wong i quajti sulmet ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile «të papranueshme» dhe tha se duhet të ndalen menjëherë.

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Ministrja e Jashtme e Australisë, Penny Wong. (Foto: Wikimedia Commons)

Ministrja e Jashtme e Australisë, Penny Wong, dënoi ashpër sulmet e Huthi-t ndaj Arabisë Saudite, duke i quajtur goditjet ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile «të papranueshme», siç njofton Al Jazeera.

Wong u bëri thirrje Huthi-ve që t’i ndalin menjëherë sulmet dhe këshilloi australianët të mos udhëtojnë drejt Riadit, si dhe të rishqyrtojnë nevojën për të udhëtuar në Arabinë Saudite në tërësi.

Deklarata vjen pas sulmeve të përsëritura të Huthi-ve ndaj Aeroportit Ndërkombëtar të Riadit, King Khalid — sulmi i së shtunës la 13 të vrarë dhe mbi 300 të plagosur, ndërsa një tjetër sulm u krye edhe të dielën. Edhe Britania ka lëshuar një këshillë të ngjashme udhëtimi për qytetarët e saj.

Huthi-t, të mbështetur nga Irani, kanë paralajmëruar vazhdimisht kompanitë ajrore që të shmangin aeroportet saudite, të cilat i quajnë «të pasigurta», me përjashtim të atyre të Mekës dhe Medinës.

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