YouTube rikthehet në klasifikimet e Billboard-it nga viti 2027 pas ndryshimit të formulës së transmetimeve
Formula e re ngushton hendekun mes dëgjimeve me pagesë dhe atyre falas me reklama: 1.000 transmetime me pagesë do të vlejnë sa 1.500 falas, nga 2.500 që ishte më parë
YouTube kthehet zyrtarisht në klasifikimet muzikore të Billboard-it në SHBA, duke i dhënë fund mosmarrëveshjes se si duhen numëruar transmetimet (streams) në renditje, siç njofton TechCrunch. Sipas njoftimit të së hënës, platforma do të rifillojë t’i ndajë të dhënat e saj të transmetimit me Billboard-in në vitin 2027, pas ndryshimeve që Billboard-i bëri në formulën e klasifikimeve.
Vendimi vjen pasi Billboard-i u dha më shumë peshë transmetimeve të mbështetura nga reklamat, pra dëgjimeve falas, në llogaritjen e renditjeve. Me formulën e vjetër, 1.000 transmetime me pagesë vlenin sa 2.500 transmetime me reklama; me sistemin e ri, 1.000 transmetime me pagesë do të vlejnë sa 1.500 transmetime me reklama në njësitë e konsumit të albumeve. Transmetimet me pagesë vlejnë ende më shumë, por ato falas do të ndikojnë më fort në pozicionet e klasifikimit.
Mosmarrëveshja nisi në dhjetor 2025, kur YouTube njoftoi se do të ndalonte ndarjen e të dhënave me Billboard-in, duke argumentuar se formula favorizonte abonimet me pagesë dhe nuk u jepte meritat fansave që dëgjojnë falas me reklama. Drejtori global i muzikës në YouTube, Lyor Cohen, e quajti atëherë sistemin të vjetruar dhe kujtoi se transmetimi është mënyra kryesore e përjetimit të muzikës sot, me 84% të të ardhurave të muzikës së regjistruar në SHBA që vijnë nga transmetimi.
Kthimi i të dhënave të YouTube pritet të ndihmojë sidomos artistët e pavarur dhe ata me bazë të madhe ndërkombëtare fansash, të cilët arrijnë shumë dëgjues përmes platformës. Në të njëjtën kohë, Billboard-it i jep një pasqyrë më të plotë dhe më të saktë të asaj që njerëzit dëgjojnë në të vërtetë, duke përfshirë edhe dëgjimet falas me reklama.
Me formulën e re, renditjet e Billboard-it do të pasqyrojnë më mirë konsumin e përditshëm të muzikës, ku transmetimi falas zë një pjesë të madhe të dëgjimit. Për artistët dhe industrinë, kjo do të thotë se suksesi në YouTube do të peshojë sërish drejtpërdrejt në klasifikimet më të ndjekura të muzikës në SHBA.
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