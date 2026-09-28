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28 Sht 2026
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Greqia

Mitsotakis njofton të hënën ndihmë të re për konsumatorët kundër shtrenjtimit të energjisë nga konflikti me Iranin

Zyra e kryeministrit grek bëri të ditur për Reuters se paketa e re synon të mbështesë familjet përballë rritjes së çmimeve të energjisë që vjen si pasojë e konfliktit me Iranin.

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Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis pritet të njoftojë të hënën një paketë të re ndihme për konsumatorët, me synim zbutjen e efekteve të shtrenjtimit të çmimeve të energjisë që rrjedh nga konflikti me Iranin, siç bëri të ditur zyra e tij për agjencinë Reuters.

Sipas Reuters, njoftimi vjen në një moment kur tensionet në Lindjen e Mesme po ushtrojnë presion mbi çmimet ndërkombëtare të energjisë, duke shtuar shqetësimin për fuqinë blerëse të familjeve greke. Detajet mbi formën dhe përmasat e mbështetjes priten të bëhen publike gjatë ditës së hënë.

Lëvizja vjen pas masave të marra në fillim të këtij muaji, kur qeveria greke vendosi një tavan tremujor për marzhet e fitimit në karburant dhe në dhjetëra produkte në raftet e supermarketeve, me qëllim shmangien e spekulimeve me çmimet, njofton Reuters.

Vëzhguesit vlerësojnë se paketa e re synon të mbrojë konsumatorët më të cenuar përballë valës së shtrenjtimit, ndërsa Athina zyrtare po ndjek me vëmendje zhvillimet ndërkombëtare që mund të ndikojnë më tej në tregun e energjisë.

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