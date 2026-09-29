Tiranë 17°C · Pjesërisht vranët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,671 ▼0.17%
DOW 51,350 ▼0.26%
NASDAQ 26,798 ▼0.09%
NAFTA 88.99 ▼3.9%
ARI 4,214 ▲1.09%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $83,548 ▼ -0.06% ETH $2,688 ▲ +0.05% XRP $1.4967 ▲ +0.07% SOL $119.0700 ▲ +0.12%
S&P 500 7,671 ▼0.17 % DOW 51,350 ▼0.26 % NASDAQ 26,798 ▼0.09 % NAFTA 88.99 ▼3.9 % ARI 4,214 ▲1.09 % S&P 500 7,671 ▼0.17 % DOW 51,350 ▼0.26 % NASDAQ 26,798 ▼0.09 % NAFTA 88.99 ▼3.9 % ARI 4,214 ▲1.09 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
29 Sht 2026
Breaking
Vagiannidis jashtë për ndeshjet me Holandën dhe Gjermaninë: Jovanoviç thërret Tsapras Partizani e mposht Parisin 92:79 në Euroligë — beogradasi me 2 fitore në 2 ndeshje Sllovenia mposht Maqedoninë e Veriut 2-0 në Ligën e Kombeve Kelli Finglass, drejtorja e Dallas Cowboys Cheerleaders, debuton në Broadway me «Chicago»-në Spanja shkatërron Kroacinë, shkëlqen katalanasi Yamal! Fitojnë Anglia dhe Zvicra, ja rezultatet e mbrëmjes në Ligën e Kom
Menu
roze

“Zot, më bëj të famshëm”, dokumentari i ri zbulon anën e errët të jetës së Matthew Perry-t

· 3 min lexim
anën e errët të

Një dokumentar i ri për jetën e Matthew Perry-t sjell në vëmendje karrierën e aktorit të njohur të “Friends”, betejën e tij të gjatë me varësinë dhe anën e errët të famës që nuk arriti t’i mbushte boshllëkun e brendshëm.

Netflix publikoi të martën trailerin e ri të dokumentarit me tre pjesë, “The One About Matthew Perry”, i cili rrëfen jetën dhe karrierën e aktorit që u bë i famshëm në rolin e Chandler Bing në serialin kult “Friends”.

Në një nga momentet e trailerit dëgjohet zëri i Perry-t, i cili kujton një lutje që kishte bërë para se të bëhej i famshëm.

“Thashë: ‘Zot, mund të më bësh çfarë të duash, vetëm të lutem më bëj të famshëm’”, rrëfen aktori.

Pak kohë më vonë, ai mori telefonatën për rolin që do t’i ndryshonte jetën.

E dija menjëherë se e gjithë jeta ime do të ndryshonte. Por Zoti nuk e harroi pjesën tjetër”, dëgjohet të thotë Perry.

Perry rrëfen gjithashtu se, ndonëse ishte i emocionuar kur arriti famën, shumë shpejt kuptoi se ajo nuk mund të zgjidhte problemet me të cilat po përballej.

“Unë mendoja se kjo do të bënte diçka tjetër. Por nuk e bën atë që mendoja se do të bënte”, shprehet ai.

Dokumentari trajton hapur luftën e aktorit me varësinë dhe përpjekjet e tij të shumta për t’u rikuperuar. Motra e tij, Mia Perry Bowick, thotë në trailer se historia e vëllait të saj kishte një përzierje të komedisë dhe tragjedisë.

“Historitë e mëdha kanë gjithmonë komedi dhe tragjedi brenda tyre, dhe kjo ishte padyshim historia e Matthew-t”, shprehet ajo.

Sipas saj, Perry kishte shpenzuar miliona dollarë në përpjekje për të hequr dorë nga varësia.

“Ai fliste shpesh për atë ndjesinë e boshllëkut, të vetmisë, që nuk arrinte ta luftonte”, tregon motra e aktorit.

Matthew Perry u gjet i vdekur në vitin 2023, në moshën 54-vjeçare. Sipas Zyrës së Mjekësisë Ligjore të Los Angeles County, shkaku kryesor i vdekjes ishte efekti akut i ketaminës. Raporti përfundimtar përmendi gjithashtu mbytjen, sëmundjen e arterieve koronare dhe efektet e buprenorfinës si faktorë të tjerë që kontribuuan në vdekjen e tij.

Në periudhën para vdekjes, Perry po merrte terapi me infuzion ketamine. Ish-asistenti i tij, Kenneth “Kenny” Iwamasa, u dënua me 41 muaj burg për rolin e tij në mbidozën fatale të aktorit.

Dokumentari me tre pjesë “The One About Matthew Perry” do të publikohet në Netflix më 27 tetor dhe përfshin intervista me miq, ish-partnere romantike dhe kolegë të aktorit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu