“Zot, më bëj të famshëm”, dokumentari i ri zbulon anën e errët të jetës së Matthew Perry-t
Një dokumentar i ri për jetën e Matthew Perry-t sjell në vëmendje karrierën e aktorit të njohur të “Friends”, betejën e tij të gjatë me varësinë dhe anën e errët të famës që nuk arriti t’i mbushte boshllëkun e brendshëm.
Netflix publikoi të martën trailerin e ri të dokumentarit me tre pjesë, “The One About Matthew Perry”, i cili rrëfen jetën dhe karrierën e aktorit që u bë i famshëm në rolin e Chandler Bing në serialin kult “Friends”.
Në një nga momentet e trailerit dëgjohet zëri i Perry-t, i cili kujton një lutje që kishte bërë para se të bëhej i famshëm.
“Thashë: ‘Zot, mund të më bësh çfarë të duash, vetëm të lutem më bëj të famshëm’”, rrëfen aktori.
Pak kohë më vonë, ai mori telefonatën për rolin që do t’i ndryshonte jetën.
“E dija menjëherë se e gjithë jeta ime do të ndryshonte. Por Zoti nuk e harroi pjesën tjetër”, dëgjohet të thotë Perry.
Perry rrëfen gjithashtu se, ndonëse ishte i emocionuar kur arriti famën, shumë shpejt kuptoi se ajo nuk mund të zgjidhte problemet me të cilat po përballej.
“Unë mendoja se kjo do të bënte diçka tjetër. Por nuk e bën atë që mendoja se do të bënte”, shprehet ai.
Dokumentari trajton hapur luftën e aktorit me varësinë dhe përpjekjet e tij të shumta për t’u rikuperuar. Motra e tij, Mia Perry Bowick, thotë në trailer se historia e vëllait të saj kishte një përzierje të komedisë dhe tragjedisë.
“Historitë e mëdha kanë gjithmonë komedi dhe tragjedi brenda tyre, dhe kjo ishte padyshim historia e Matthew-t”, shprehet ajo.
Sipas saj, Perry kishte shpenzuar miliona dollarë në përpjekje për të hequr dorë nga varësia.
“Ai fliste shpesh për atë ndjesinë e boshllëkut, të vetmisë, që nuk arrinte ta luftonte”, tregon motra e aktorit.
Matthew Perry u gjet i vdekur në vitin 2023, në moshën 54-vjeçare. Sipas Zyrës së Mjekësisë Ligjore të Los Angeles County, shkaku kryesor i vdekjes ishte efekti akut i ketaminës. Raporti përfundimtar përmendi gjithashtu mbytjen, sëmundjen e arterieve koronare dhe efektet e buprenorfinës si faktorë të tjerë që kontribuuan në vdekjen e tij.
Në periudhën para vdekjes, Perry po merrte terapi me infuzion ketamine. Ish-asistenti i tij, Kenneth “Kenny” Iwamasa, u dënua me 41 muaj burg për rolin e tij në mbidozën fatale të aktorit.
Dokumentari me tre pjesë “The One About Matthew Perry” do të publikohet në Netflix më 27 tetor dhe përfshin intervista me miq, ish-partnere romantike dhe kolegë të aktorit.
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