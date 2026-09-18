☁️
Tiranë 18°C · Vranët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,778 ▲0.61%
NASDAQ 26,418 ▲1.69%
NAFTA 101.23 ▼0.67%
ARI 4,400 ▲0.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $76,580 ▼ -0.05% ETH $2,452 ▲ +0.64% XRP $1.3006 ▼ -0.31% SOL $101.8900 ▲ +2.62%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 101.23 ▼0.67 % ARI 4,400 ▲0.01 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 101.23 ▼0.67 % ARI 4,400 ▲0.01 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
SHBA shpall shpërblim deri në 15 milionë dollarë për informacione mbi përdorimin e kriptomonedhave nga IRGC-ja 10 objektet më të shtrenjta të memorabilia sportive në histori David Pastrnak e kalon lëndimin dhe hyn i motivuar në sezonin e Bruins «The Dog Show»: komedia e re e shkrimtarit të «Daily Show» ngjitet Off-Broadway — monologë nga perspektiva e qenve «Valle me vdekjen»: LACMA hap ekspozitën «Danse Macabre» — nga Dürer te Otto Dix
Menu
MLB

10 objektet më të shtrenjta të memorabilia sportive në histori

· 2 min lexim

Tregu i memorabilia sportive ka arritur shifra rekord në ankande të fundit, me fanella, këpucë dhe artefakte historike që shiten për miliona dollarë. Përveç kartave koleksionuese, objektet e lidhura me momente ikonike sportive po marrin vëmendje të madhe dhe çmime të paprecedentë.

Sipas Bleacher Report, lista e paraqitur përmbledh shumicat e shitjeve rekord: fanella e Babe Ruth nga Ndeshja e Tretë e World Series 1932 (e lidhur me të ashtuquajturin “called shot”) u shit për 24,120,000 dollarë në gusht 2024; fanella e Michael Jordan nga Game 1 i finales NBA 1998 u shit për 10,091,100 dollarë në shtator 2022; dhe fanella e Diego Maradona nga Botërori 1986 (përfshirë golin e famshëm “Hand of God”) arriti 9,280,000 dollarë në maj 2022.

Në vendet e tjera të listës hynë dokumenti themelues i Pierre de Coubertin për ringjalljen e Lojërave Olimpike, i shitur për 8,806,500 dollarë në dhjetor 2019; koleksioni i gjashtë këpucëve të Michael Jordan nga lojërat vendimtare të titujve (8,032,800 dollarë, shkurt 2024); dhe seti me gjashtë fanella të Lionel Messi nga Botërori 2022 (7,800,000 dollarë, dhjetor 2023). Objektet e tjera përfshijnë fanellën debutuese të Kobe Bryant (7,004,000 dollarë, prill 2025), rripin e titullit WBC të Muhammad Ali nga “Rumble in the Jungle” (6,180,000 dollarë, korrik 2022), fanellën MVP të Kobe nga sezoni 2007–08 (5,850,000 dollarë, shkurt 2023) dhe një tjetër fanellë të Babe Ruth nga periudha 1928–30 (5,640,000 dollarë, qershor 2019).

Shifrat tregojnë se interesa të ndryshme — nga baseballi dhe basketbolli te futbolli dhe Olimpiket — mund të arrijnë vlerë të jashtëzakonshme, shpesh përobjekte të lidhura me momente kulturore apo me legjenda të sportit. Të dhënat dhe renditja e përmendur në tekst janë sipas Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu