10 objektet më të shtrenjta të memorabilia sportive në histori
Tregu i memorabilia sportive ka arritur shifra rekord në ankande të fundit, me fanella, këpucë dhe artefakte historike që shiten për miliona dollarë. Përveç kartave koleksionuese, objektet e lidhura me momente ikonike sportive po marrin vëmendje të madhe dhe çmime të paprecedentë.
Sipas Bleacher Report, lista e paraqitur përmbledh shumicat e shitjeve rekord: fanella e Babe Ruth nga Ndeshja e Tretë e World Series 1932 (e lidhur me të ashtuquajturin “called shot”) u shit për 24,120,000 dollarë në gusht 2024; fanella e Michael Jordan nga Game 1 i finales NBA 1998 u shit për 10,091,100 dollarë në shtator 2022; dhe fanella e Diego Maradona nga Botërori 1986 (përfshirë golin e famshëm “Hand of God”) arriti 9,280,000 dollarë në maj 2022.
Në vendet e tjera të listës hynë dokumenti themelues i Pierre de Coubertin për ringjalljen e Lojërave Olimpike, i shitur për 8,806,500 dollarë në dhjetor 2019; koleksioni i gjashtë këpucëve të Michael Jordan nga lojërat vendimtare të titujve (8,032,800 dollarë, shkurt 2024); dhe seti me gjashtë fanella të Lionel Messi nga Botërori 2022 (7,800,000 dollarë, dhjetor 2023). Objektet e tjera përfshijnë fanellën debutuese të Kobe Bryant (7,004,000 dollarë, prill 2025), rripin e titullit WBC të Muhammad Ali nga “Rumble in the Jungle” (6,180,000 dollarë, korrik 2022), fanellën MVP të Kobe nga sezoni 2007–08 (5,850,000 dollarë, shkurt 2023) dhe një tjetër fanellë të Babe Ruth nga periudha 1928–30 (5,640,000 dollarë, qershor 2019).
Shifrat tregojnë se interesa të ndryshme — nga baseballi dhe basketbolli te futbolli dhe Olimpiket — mund të arrijnë vlerë të jashtëzakonshme, shpesh përobjekte të lidhura me momente kulturore apo me legjenda të sportit. Të dhënat dhe renditja e përmendur në tekst janë sipas Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.