☁️
Tiranë 18°C · Vranët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,778 ▲0.61%
NASDAQ 26,418 ▲1.69%
NAFTA 101.31 ▼0.59%
ARI 4,387 ▼0.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $77,036 ▲ +0.73% ETH $2,465 ▲ +1.29% XRP $1.3075 ▲ +0.34% SOL $102.8700 ▲ +3.26%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 101.31 ▼0.59 % ARI 4,387 ▼0.28 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 101.31 ▼0.59 % ARI 4,387 ▼0.28 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
«Hirushja» e Matthew Bourne feston 30 vjet: shpallet kasti i plotë i turneut në Britaninë e Madhe Yuko Mohri në Miami Beach: ekspozita e parë e artistës japoneze në një muze amerikan Fish and chips tradicionale angleze — peshk i skuqur krokant me patate të freskëta A24 rikthehet në Marcus Theatres pas marrëveshjes — fundi i mosmarrëveshjes disamujore Caitlin Clark: Këpucët e mia Caitlin 1 janë më të mirat që kam luajtur me to
Menu
Ekspozita

The Met siguron 38 vepra të piktorit kinez Chang Dai-chien

Blerja, pjesërisht dhuratë nga vajza e artistit, i shtohet koleksionit të Muzeut Metropolitan të Artit në Nju-Jork dhe mundëson të ndiqet gjithë rruga e jetës së piktorit.

· 2 min lexim
????????????????????????????????????

Muzeu Metropolitan i Artit në Nju-Jork ka siguruar një pasuri të re: 38 vepra të piktorit të famshëm kinez të bojës Chang Dai-chien (Zhang Daqian, 1899–1983). Blerja është realizuar si dhuratë e pjesshme dhe blerje e pjesshme nga vajza e artistit, Sing Sheng Chang, sipas Artnet News.

Mes veprave të reja gjenden piktura nga vitet 1960, periudha kur Chang iu afrua pothuajse plotësisht abstraksionit, duke përhapur valë ngjyrash rrezatuese mbi malet dhe pemët e tij karakteristike. Koleksioni përfshin gjithashtu kopje shumë të rralla që ai realizoi në fillim të viteve 1940 nga pikturat e lashta të Dunhuang-ut, siti budist i shpellave në Kinën veriperëndimore, si edhe një kopje të punimit misterioz të shekullit X “Deer in Autumn Forest” nga Koleksioni i Pallatit.

Një tjetër thesari është autoportreti që Chang pikturoi në Hong Kong në vitin 1951, në prag të më shumë se tre dekadave të kërkimit të një shtëpie të re, pas largimit të tij të detyruar nga Kina në vitin 1949.

Kuratorja e pikturës kineze në Met, Joseph Scheier-Dolberg, thotë se koleksioni ka “histori intime, cilësi të nivelit më të lartë dhe një gamë veprash që Met-it i mungonin”. Me këtë shtesë, muzeu mund të ndjekë tashmë gjithë rrugën e jetës së artistit — nga dekadat e para në Kinë, ku u lind në Neijiang në vitin 1899, deri në vitet e mëvonshme në Evropë, Argjentinë, Japoni dhe Kaliforni, ku jetoi në Monterey në pjesën më të madhe të viteve 1970.

Disa nga veprat e reja pritet të dalin në ekspozim para fundit të vitit. Ato do të përfshihen në ekspozitën e pikturës kineze me bojën e shekullit XX (guóhuà) që Met planifikon për vitin 2028, ndërsa po planifikohet edhe një ekspozitë e dedikuar për Chang-un. Chang Dai-chien, i cili vdiq në Taipei në vitin 1983 në moshën 83-vjeçare, konsiderohet një nga piktorët më të mëdhenj kinezë të shekullit XX.

Burimi: Artnet News

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu