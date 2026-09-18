The Met siguron 38 vepra të piktorit kinez Chang Dai-chien
Blerja, pjesërisht dhuratë nga vajza e artistit, i shtohet koleksionit të Muzeut Metropolitan të Artit në Nju-Jork dhe mundëson të ndiqet gjithë rruga e jetës së piktorit.
Muzeu Metropolitan i Artit në Nju-Jork ka siguruar një pasuri të re: 38 vepra të piktorit të famshëm kinez të bojës Chang Dai-chien (Zhang Daqian, 1899–1983). Blerja është realizuar si dhuratë e pjesshme dhe blerje e pjesshme nga vajza e artistit, Sing Sheng Chang, sipas Artnet News.
Mes veprave të reja gjenden piktura nga vitet 1960, periudha kur Chang iu afrua pothuajse plotësisht abstraksionit, duke përhapur valë ngjyrash rrezatuese mbi malet dhe pemët e tij karakteristike. Koleksioni përfshin gjithashtu kopje shumë të rralla që ai realizoi në fillim të viteve 1940 nga pikturat e lashta të Dunhuang-ut, siti budist i shpellave në Kinën veriperëndimore, si edhe një kopje të punimit misterioz të shekullit X “Deer in Autumn Forest” nga Koleksioni i Pallatit.
Një tjetër thesari është autoportreti që Chang pikturoi në Hong Kong në vitin 1951, në prag të më shumë se tre dekadave të kërkimit të një shtëpie të re, pas largimit të tij të detyruar nga Kina në vitin 1949.
Kuratorja e pikturës kineze në Met, Joseph Scheier-Dolberg, thotë se koleksioni ka “histori intime, cilësi të nivelit më të lartë dhe një gamë veprash që Met-it i mungonin”. Me këtë shtesë, muzeu mund të ndjekë tashmë gjithë rrugën e jetës së artistit — nga dekadat e para në Kinë, ku u lind në Neijiang në vitin 1899, deri në vitet e mëvonshme në Evropë, Argjentinë, Japoni dhe Kaliforni, ku jetoi në Monterey në pjesën më të madhe të viteve 1970.
Disa nga veprat e reja pritet të dalin në ekspozim para fundit të vitit. Ato do të përfshihen në ekspozitën e pikturës kineze me bojën e shekullit XX (guóhuà) që Met planifikon për vitin 2028, ndërsa po planifikohet edhe një ekspozitë e dedikuar për Chang-un. Chang Dai-chien, i cili vdiq në Taipei në vitin 1983 në moshën 83-vjeçare, konsiderohet një nga piktorët më të mëdhenj kinezë të shekullit XX.
Burimi: Artnet News
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