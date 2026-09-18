David Pastrnak e kalon lëndimin dhe hyn i motivuar në sezonin e Bruins
David Pastrnak ka lënë pas problemet fizike që e penguan në disa off-sezone dhe shfaqet i gatshëm për pritshmëritë që rëndojnë mbi Boston Bruins. Pas një vere më të qetë dhe të përqendruar te trajnimet dhe familja, sulmuesi shpreson të fillojë sezonin i plotë energji dhe pa rehabilitime të zgjatura.
Siç raporton nhl, problemi me tendinitin e këmbës që e detyroi të humbë fillimin e kampit stërvitor një vit më parë ishte çështja kryesore që ai duhej të menaxhonte; tani, gjatë verës, Pastrnak përqendroi stërvitjen në vrap dhe tenis, aktivitete që i rikthyen kondicionin dhe reagimin e duhur pa nevojën për përkujdesje mjekësore intensive.
Pastrnak, i cili mbushi 30 vjeç më 25 maj, e sheh sezonin e ardhshëm si një mundësi të madhe për Bruins pas një sezoni me 100 pikë dhe pjesëmarrjeje në play-off. Ai vijon të jetë i uritur për një titull të madh dhe e kupton se koha për të fituar Kupën Stanley është e kufizuar. Në sezonin 2025-26 ai regjistroi sërish 100 pikë, me 29 gola dhe 71 asistime në 77 ndeshje, duke shënuar rekordin karrierës te asistimet dhe një numër golash më të ulët krahasuar me sezonet e mëparshme.
Skuadra hyn në këtë sezon nën drejtimin e Marco Sturm për herën e dytë, çka duhet të lehtësojë zbatimin e sistemit dhe pritshmëritë e reja. Menaxheri i përgjithshëm Don Sweeney njoftoi synimin për të emëruar kapiten para ndeshjes hapëse më 29 shtator, me Pastrnak dhe Charlie McAvoy ndër kandidatët kryesorë; Pastrnak vetë tha se detyra e tij është të bëjë punën e tij pavarësisht titujsh. Trajneri Sturm dhe stafi vlerësojnë edhe opsionet e linjës, përfshirë Morgan Geekie dhe JJ Peterka, si elemente që mund të ndikojnë në pjesën sulmuese të ekipit.
Sipas nhl, rikthimi pa probleme fizikë dhe verë e fokusuar e Pastrnak e bëjnë atë një nga pikat kyçe të Bruins për të synuar një rrugëtim të gjatë drejt Kupës Stanley.
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