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Seattle Storm përballet me Las Vegas Aces në Climate Pledge Arena më 17 shtator 2026

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Seattle Storm do të presë Las Vegas Aces më 17 shtator 2026 në Climate Pledge Arena të Seattle. Aces vijnë me bilancin e sezonit 27-13, ndërsa Seattle ka pasur vështirësi gjatë sezonit me një bilanc të dobët.

Sipas Bleacher Report, lista e lojtarëve të dëmtuar për këtë përballje përfshin emra si J. Barker (këmbë), N. Smith (këmbë), J. Horston (shpatull), J. Melbourne (sëmundje), E. Magbegor (ACL) dhe K. Samuelson (gju).

Statistikat kryesore të sezonit tregojnë se për Las Vegas, A. Wilson shquhet me mesatare prej 23.2 pikësh për ndeshje, 8.4 topash në tabela dhe 1.8 bllokime; te Seattle, N. Hiedeman udhëheq me 13.9 pikë dhe 4.3 asistime mesatarisht. Të tjerë që shënojnë kontribute të rëndësishme janë D. Malonga (7.1 ribaund), C. Gray (6.6 asistime, 1.3 vjedhje) dhe F. Johnson (1.3 vjedhje).

Bleacher Report do të ofrojë përditësime live dhe statistika gjatë zhvillimit të ndeshjes, duke dhënë një pasqyrë të hollësishme të ngjarjeve në fushë.

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